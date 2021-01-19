Düvenci, Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'nın genç kız olduğunu duyurdu.

43 yaşındaki oyuncu, yayınladığı fotoğrafa "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu. Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21" notunu düştü.

Ceyda Düvenci'nin bu paylaşımına bazı takipçileri "Bu kızınızın özeli, paylaşmanız doğru değil" yorumundan bulunurken bazı takipçileri tebrik etti.