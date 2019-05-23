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Ceyda Düvenci: Kalp kalbe bağlı yaşamak

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci yakın dostları Hazal Kaya ve Songül Öden ile yer aldıkları kareyi sosyal medya hesabından, "Yan yana olamasak da çoğu zaman kalp kalbe bağlı yaşamak" notuyla paylaştı

Ceyda Düvenci - Songül Öden - Hazal Kaya

Usta oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci sosyal medya hesabı üzerinden sık sık hayatından kareleri paylaşıyor.  Düvenci son paylaşımında yakın arkadaşları Hazal Kaya ve Songül Öden'e olan sevgisini Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğraf ile anlattı.

Ünlü oyuncu paylaşımına; "Büyümek, gelişmek, dönüşmek, çoğalmak, üretmek... yan yana olamasak da çoğu zaman kalp kalbe bağlı yaşamak. Gördüğün an kaldığın yerden devam edebilmek. Didişerek sevmek... Ama çok sevmek... fotoğrafa bakınca neler görüyorum neler seviyorum sizinle deli olmayı" notunu düştü. 

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