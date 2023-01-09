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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? İddialar sonrası ilk paylaşım

Nikah masasına 2015'te oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Boşanacakları ileri sürülen çift, dedikoduların ardından ilk paylaşımlarını yaparak söylentilere nokta koydu

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  • Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Boşanma iddiasına 'derbi'li cevap - Magazin haberleri

    Dizi setinde başlayan aşklarını 2015'te evlilikle taçlandıran Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, Kaz Dağları'nda nikah masasına oturmuştu.
  • Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Boşanma iddiasına 'derbi'li cevap - Magazin haberleri

    Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın iki yıl sonra da oğulları Okan Ali dünyaya gelmişti.
  • Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Boşanma iddiasına 'derbi'li cevap - Magazin haberleri

    Aşklarını sık sık sosyal medya hesaplarından gözler önüne süren ikilinin boşanacağına dair söylentiler çıktı. Çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi, sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması ikilinin boşanacağı dedikodularını alevlendirdi.
  • Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Boşanma iddiasına 'derbi'li cevap - Magazin haberleri

    Ayrılık iddialarına sessiz kalan çift, dün akşam Fenerbahçe - Galatasaray derbisini birlikte izledi.
  • Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Boşanma iddiasına 'derbi'li cevap - Magazin haberleri

    Ceyda Düvenci oğlu Okan Ali'nin fotoğrafını paylaştı. Bülent Şakrak'ın büyük heyecan yaşadığı videosunu ise aile dostları yayınladı.
  • Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Boşanma iddiasına 'derbi'li cevap - Magazin haberleri

    Birlikte poz vermekten kaçınan ikilinin aynı evde oldukları ortaya çıktı. Çift, ayrılık iddiaları karşısında ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Haberi Hazırlayan : Aytekin Teker
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