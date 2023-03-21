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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ceyda isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

CEYDA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ceyda ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ceyda adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ceyda isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

CEYDA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ceyda ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Uzun boyunlu ve güzel kadın. İnsanın aile ve ülkesini koruma çabası, iyilikseverlik.

CEYDA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ceyda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ceyda adını koymak caizdir.

CEYDA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ceyda ismini kullanan 30.202 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ceyda ismini kullanan 6.610 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ceyda ismini kullanan 2.191 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ceyda ismini kullanan 2.410 kişi bulunmaktadır.

CEYDA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Ceyda olanlar işbirliği yapmayı sever, bir işi kendi başına yapmaktansa birileriyle ortaklık kurmayı tercih eder. Ortaya çıkan sorunun kolayca çözülmesi için yollar geliştirir. Sorunları çözerken kuvvet yerine iletişim ile ikna yolunu tercih eder. Başkalarının düşüncelerini önemser, sorunlar karşısında diplomatik bir yaklaşım sergiler. Psişik yetenekleri olabilir.

Pozitif tarafları: Saygılı, nazik, arkadaş canlısı, uyumlu, işbirliğine açık, diplomatik.

Negatif tarafları: Aşırı duyarlı – egosu kolayca incinebilir, utangaç, kararsız, detaylarda kaybolan.

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