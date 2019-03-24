Büyükdede, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla bir otelde düzenlenen Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölgenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin uzun bir takvim süreci yaşadığını ifade eden Büyükdede, şunları söyledi:

"Girişimlerle bu mega projenin kuruluş süreci başlatıldı. Bin 341 hektar büyüklüğündeki bölge 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. Endüstri Bölgeleri Kanunu üzerinden faaliyetlerin yürütülmesi için de yönetici şirket olarak Rönesans Holding başvurusunu yaptı. Bu projeleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir başarısı olarak görüyoruz. Bu projenin sonuçlanması için, özellikle son bir yıl içinde, tüm taraflar ekiplerini harekete geçirerek projenin hızla tamamlanması için çok özverili katkıda bulunmuşlardır."





Adana Valisi Mahmut Demirtaş da kentte 1950’li yıllarda başlayan tarıma dayalı sanayi hamlesinin, enerji ve endüstri bağlamında yeni bir faza geçişine hep birlikte tanıklık ettiklerini belirtti.

Çukurova ve Doğu Akdeniz’in doğal merkezi olan Adana’nın, Marmara’ya alternatif tek endüstri bölgesi olduğunu ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

"Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, önümüzdeki dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere, bölgemizde yaklaşık 40 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak ve dış ticaret açığının kapatılmasında da önemli bir rol oynayacaktır. Lansmanını gerçekleştirdiğimiz polipropilen üretim tesisi Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgemizde oluşacak kimya kümelenmesinin ilk adımı olacaktır. Kimya endüstrisinde önemli bir çekim merkezi oluşturacak tesisin, bölgemizi ve kentimizi kimya sektöründe bir üst lige taşıyacağına yürekten inanıyorum. "

Demirtaş, yerli ve yabancı tüm girişimcileri, iş insanlarını, yatırımcılarını kente yatırım yapmaya davet etti.

"İLK KRİTİK YATIRIMMCI OLARAK BİZ YER ALDIK"

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ise kurulacak bölgenin, ülkenin dışa bağımlılığını azaltacak bir yatırım olduğunu belirtti.

Bölgenin kurulmasında destek verenlere ve emeği geçenlere teşekkür eden Ilıcak, "Önümüzdeki süreçte bölgenin planlanması, imar işlerinin tamamlanması yapılacak. İlk kritik yatırımcı olarak biz yer aldık. İlk yatırım olarak polipropilen fabrikası, bölgenin ilk fabrikası olacak. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı yatırım ofisi destekleriyle ülkemiz ve yurt dışında, dünyanın neresinde olursa olsun yatırımcı bulacak, bölgemizi anlatacağız, yatırım çekeceğiz." dedi.

Toplantıda, ilgili firmaların temsilcileri tarafından katılımcılara Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi hakkında bilgi verildi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak ile davetliler katıldı.