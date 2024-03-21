Çeyrek asırlık caretta mücadelesinde yavru sayısı 1.5 milyona ulaştı

4 KİŞİYLE BAŞLADI, 80'E YÜKSELDİ

Dr. Canbolat, "Belek'te 1999'daki ilk yılımızda 4 kişi ile başladık. 25'inci yılımız olan 2023'te aynı anda 40 kişi, sezon toplamında ise 80 kişilik gönüllü ile çalıştık. İlk başladığımızda da son yılımızda da hep 30 kilometrelik kumsalda çalıştık" dedi.

25 YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM

O yıllarda sahille ilişkili yerel halkın deniz kaplumbağalarını bildiğini ama neslinin tehlike altında olduğu ve korunması gerektiğini bilmediğini belirten Dr. Canbolat, "Alanda yapılan uzun süreli çalışmalar, medya haberleri, bilgilendirme çalışmaları, bu konuda ilk yıllara göre büyük oranda olumlu değişim sağladı. Bizim Belek'teki ana sponsorumuz BETUYAB, 25 yıldır kesintisiz çalışmalarımıza destek verdi. Dünyayı bilmiyorum ama Türkiye'de uzun soluklu, kesintisiz devam eden başka bir doğa koruma çalışması olduğunu şahsen bilmiyorum. Bu durum, 25 yıl boyunca sürekli projemize destek olan BETUYAB ve üye olan turizm tesislerinin de bir başarısıdır. Bu projenin yürütülmemiş olmasının yaratacağı olumsuzlukları düşünmek istemiyorum bile" diye konuştu.