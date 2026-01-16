Habertürk
        Cezaevinde hükümlünün saldırdığı 2 infaz ve koruma memuru yaralandı

        Cezaevinde hükümlünün saldırdığı 2 infaz ve koruma memuru yaralandı

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlü tarafından yapılan saldırıda 2 infaz ve koruma memurunun yaralandığını duyurdu. Açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 06:48 Güncelleme: 16.01.2026 - 06:48
        Cezaevinde hükümlünün saldırdığı 2 infaz ve koruma memuru yaralandı
        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlünün saldırısı sonucu görevli 2 infaz ve koruma memurunun yaralandığını açıkladı.

        DHA'nın haberine göre; Genel Müdürlükten sosyal medyada yapılan açıklamada, "İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlü tarafından, görevli iki infaz ve koruma memurumuza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda personelimiz yaralanmıştır. Yaralanan personelimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, süreç Genel Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm ceza infaz personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

