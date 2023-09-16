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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!

        Vahşetin detayları ortaya çıktı! Katili Damla'yı, 47 bıçak darbesiyle öldürmüş

        Konya'da vahşice katledilen 25 yaşındaki Damla Dakım'ın katil zanlısı Neşet Güneş tutuklandı. Cezaevinden izinli çıkarak cinayeti işleyen caninin genç kadını 47 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:04
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        Konya'da 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş'in (26), dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (25), 47 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıktı. Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        DHA'nın haberine göre olay, perşembe saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden pazartesi günü izinli çıkan Neşet Güneş, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki mesaj nedeniyle tartıştı.

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        Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayan Neşet Güneş ardından kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi´ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Damla Dakım'ın cenazesi, dün aynı mahallede Atabey Mezarlığı'na defnedildi.

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        TUTUKLANDI

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, Neşet Güneş'i saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki ifadesinde Damla Dakım'ın başkasıyla mesajlaşmalarını gördüğü, kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne süren Güneş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Damla Dakım´ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Damla Dakım'ın daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi olduğu belirlendi.

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        #haberler
        #Konya
        #Damla Dakım
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