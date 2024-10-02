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        Cezaevinden izinli sokakta yürürken öldürüldü

        Bursa'da cezaevinden 10 gün önce izne çıkan genç, yolda yürürken motosikletli saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saldırganın motosikletten tabancayla ateş ettiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 17:20 Güncelleme: 02.10.2024 - 17:30
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        Osmangazi ilçesinde kentin işlek bölgelerinden Altıparmak Caddesi'nde bir arkadaşıyla yürüyen 23 yaşındaki Hüseyin U'ya, yolun kenarında motosikletle bekleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından tabancayla ateş edildi.

        Uzun'u tek el ateş ederek boynundan ağır yaralayan saldırgan, motosikletle kaçtı.

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        Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

         

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        Hüseyin U'nun "hırsızlık" suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce izinli çıktığı öğrenildi.

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        Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarında, Hüseyin U'nun yanındaki arkadaşıyla yol kenarında yürüdüğü, saldırganın ateş ettikten sonra motosikletiyle uzaklaştığı, çevredekilerin de kaçıştığı görülüyor.

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        Ayrıca maktulün yanındaki kişinin ara sokağa girip koşarak kaçtığı da kayıtlarda yer aldı.

        #Bursa
        #cezaevi
        #silahlı saldırı
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