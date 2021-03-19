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Cezayir kitap fuarında "Osmanlı ve Türk tarihine" ilişkin kitaplar ilgi görüyor

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ardından ilk kez düzenlenen Ulusal Kitap Fuarı'nda Osmanlı ve Türk kültürü üzerine çok sayıda eser okurların ilgisine sunuldu.

Cezayir kitap fuarında
AA

Başkent Cezayir'de yeni tip koronavirüs pandemisinin ardından ilk kez gerçekleştirilen Cezayir Ulusal Kitap Fuarı, 11-20 Mart arasında "Kitap hayattır" sloganıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.Osmanlı Devleti'nin Cezayir'de hüküm sürdüğü 300 yılı aşkın mazisi üzerine çok sayıda kitabın yanı sıra, Türk tarihine yönelik kitaplar da fuardaki rafları süslüyor.

- Yavuz Bahadıroğlu'nun eserleri raflarda

Fuarda ilgi gören kitaplar arasında hem Arap hem de Türk yazarların eserleri bulunuyor.

Bilal Ebu el-Hayr'ın imzasını taşıyan "Osmanlı hanedanının 101 dev ismi: Şeyh-ül İslamlar, Akademisyenler, Mücitler, Güçlü Sultanlar, Donanma Liderleri" isimli kitabı dikkat çekiyor.Cezayirli tarihçi Muhammed Darrag'ın kaleme aldığı "Osmanlı'nın Cezayir'e girişi ve Barbaros kardeşlerin rolü" isimli kitabı ile Mısırlı yazar Mansur Abdulhakim'in "Türkiye: Hilafet'ten Modernliğe" adlı eseri ilgi görüyor.

Osmanlı Sadrazamı Lütfi Paşa'nın (16.yy) Tevarih-i Ali Osman isimli çalışmasının Arapça tercümesi ile Mısırlı Muhammed Harb'ın "Sultan II. Abdulhamid'in Hatıraları" adlı kitabı da raflarda öne çıkan eserler arasında yer alıyor.Fuarda ayrıca yakın zamanda vefat eden Yavuz Bahadıroğlu'nun "Fatih Sultan Mehmet" ve "Yavuz Sultan Selim" isimli eserlerinin Arapça tercümeleri de Cezayirli kitapseverlerin ilgisine sunuluyor.

- Pandemiye rağmen ilgi varCezayirliler, kitapların yanı sıra, hobi, kırtasiye malzemeleri, elektronik aletlerin de bulunduğu fuara ilgi gösteriyor.Cezayirli öğrenci Yahya Şuki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkedeki pandemiye rağmen, geçen yıl da düzenlenemediği için bu yıl fuara gelmek istedim." dedi.

Yeni kitaplara ulaşmak için fuara geldiğini paylaşan Şuki, "özellikle Fatih Sultan Mehmet ve Barbaros Hayreddin'e ilişkin" kitaplara fuarda ulaşmak istediğini paylaştı.Aynı şekilde Sara Buki de, fuarda bekledikleri kitaplara ulaşmak için fırsat bulduklarını anlattı.

Fuardaki kitapevlerinden birinde çalışan Mısırlı Ahmed Radvan, fuara yönelik gözle görülür bir talebin bulunduğunu ancak ziyaretçi sayısının "pandemi öncesindeki dönemlerin çok altında kaldığını" dile getirdi.Kitap fuarının açılışı normalde Kasım 2020'de planlanıyordu ancak ülkedeki koronavirüs koşulları nedeniyle ertelenmişti.

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