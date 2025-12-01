Challenger Cup’ta iki Türk takımı üst turda! İstanbul'da düzenlenen European Aquatics Challenger Cup 2025–26 Grup C müsabakalarında ENKA ve HSSK, rakiplerini geride bırakarak turnuvada bir üst tura çıkmayı başardı ve Türk sutopusunun yükselişini bir kez daha gösterdi.

