Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Challenger Cup’ta iki Türk takımı üst turda! - Diğer Haberleri

        Challenger Cup’ta iki Türk takımı üst turda!

        İstanbul'da düzenlenen European Aquatics Challenger Cup 2025–26 Grup C müsabakalarında ENKA ve HSSK, rakiplerini geride bırakarak turnuvada bir üst tura çıkmayı başardı ve Türk sutopusunun yükselişini bir kez daha gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 16:28 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Challenger Cup'ta çifte gurur!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sutopu Challenger Cup’ta Üst Tur Sevincini İki Türk Takımı Birden Yaşattı

        European Aquatics Challenger Cup 2025–26 Grup C Eleme Müsabakaları, 28–30 Kasım tarihlerinde ENKA ev sahipliğinde İstanbul’da başarıyla tamamlandı.

        Üç gün boyunca yüksek tempoda geçen karşılaşmalar, Türk sutopusunun uluslararası arenadaki yükselen performansını bir kez daha ortaya koydu.

        Turnuvada mücadele eden ENKA ve HSSK (Heybeliada Su Sporları Kulübü), aldıkları başarılı sonuçlarla bir sonraki aşamaya yükselme hakkı kazandı.

        REKLAM

        Müsabaka Sonuçları

        * ENKA 21 – 7 HSSK

        * ENKA 31 – 10 Welsh Wanderers

        * HSSK 22 – 12 Welsh Wanderers

        Türkiye Sutopu Federasyonu, temsilcilerimizin 2025/2026 Challenger Cup’ta yoluna devam ederken başarılarının artarak sürmesini temenni eder.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabine toplantısı başladı!
        Kabine toplantısı başladı!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı