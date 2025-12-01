Challenger Cup’ta iki Türk takımı üst turda!
İstanbul'da düzenlenen European Aquatics Challenger Cup 2025–26 Grup C müsabakalarında ENKA ve HSSK, rakiplerini geride bırakarak turnuvada bir üst tura çıkmayı başardı ve Türk sutopusunun yükselişini bir kez daha gösterdi.
Sutopu Challenger Cup’ta Üst Tur Sevincini İki Türk Takımı Birden Yaşattı
European Aquatics Challenger Cup 2025–26 Grup C Eleme Müsabakaları, 28–30 Kasım tarihlerinde ENKA ev sahipliğinde İstanbul’da başarıyla tamamlandı.
Üç gün boyunca yüksek tempoda geçen karşılaşmalar, Türk sutopusunun uluslararası arenadaki yükselen performansını bir kez daha ortaya koydu.
Turnuvada mücadele eden ENKA ve HSSK (Heybeliada Su Sporları Kulübü), aldıkları başarılı sonuçlarla bir sonraki aşamaya yükselme hakkı kazandı.
Müsabaka Sonuçları
* ENKA 21 – 7 HSSK
* ENKA 31 – 10 Welsh Wanderers
* HSSK 22 – 12 Welsh Wanderers
Türkiye Sutopu Federasyonu, temsilcilerimizin 2025/2026 Challenger Cup’ta yoluna devam ederken başarılarının artarak sürmesini temenni eder.