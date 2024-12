Chamberlain: Muazzam galibiyet, dönüm noktası!

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain, dev mücadele sonrası konuştu.

"HER ZAMAN HAZIR BEKLERİM"

Serdar Hoca'ya müteşekkirim bu fırsat için. Benim görevim hazır olmak ve şans bulunca sahaya yansıtmak. Ben profesyonel şekilde çalışıyorum. Forma gelince hazır olan biriyim. Serdar Hoca geçen hafta ve bu hafta şans verdi. Elimden geldiğince takıma yardımcı oldum. Beşiktaş büyük camia ve ben buranın profesyonel bir futbolcusuyum. Futbolda her şey olabilir. Ben takıma geri dönme şansımı her zaman beklerim. Ben her zaman hazır şekilde çalışmaya devam edeceğim. Hem bireysel hem kolektif olarak bundan sonra daha iyi oynarız.