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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Chamberlain: Muazzam galibiyet, dönüm noktası! - Beşiktaş Haberleri

        Chamberlain: Muazzam galibiyet, dönüm noktası!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve 5 maç aradan sonra kazandı. Siyah-beyazlılarda Alex Oxlade-Chamberlain, derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 22:24 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:24
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        "Muazzam galibiyet, dönüm noktası!"
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        Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain, dev mücadele sonrası konuştu.

        İşte İngiliz yıldızın açıklamalarından satır başları:

        Muazzam bir galibiyet. Son zamanlarda iyi değildik, kötü mağlubiyetler aldık. Bunu çevirmemiz gerektiğinin bilincindeydik. Bugün de bu mantaliteyle sahaya çıktı. İyi oynadık, fırsatlar yakaladık, herkes çok savaştı. Golü atacağımızı hissediyorduk. Fenerbahçe'nin de fırsatları vardı. Bu muazzam derbi galibiyeti umarım bizim için dönüm noktası olur. Buradan işleri iyiye çeviririz diye düşünüyorum.

        "HER ZAMAN HAZIR BEKLERİM"

        Serdar Hoca'ya müteşekkirim bu fırsat için. Benim görevim hazır olmak ve şans bulunca sahaya yansıtmak. Ben profesyonel şekilde çalışıyorum. Forma gelince hazır olan biriyim. Serdar Hoca geçen hafta ve bu hafta şans verdi. Elimden geldiğince takıma yardımcı oldum. Beşiktaş büyük camia ve ben buranın profesyonel bir futbolcusuyum. Futbolda her şey olabilir. Ben takıma geri dönme şansımı her zaman beklerim. Ben her zaman hazır şekilde çalışmaya devam edeceğim. Hem bireysel hem kolektif olarak bundan sonra daha iyi oynarız.

        "DOKUNMADIYSA GOLÜ ALIRIM"

        Sahada dokunmadığını düşündüm Ciro'nun, baktım kutluyor. Herhalde dokundu dedim. Kimin attığından çok Beşiktaş'ın kazanması önemli. Ciro dokunmadıysa golü alırım.

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