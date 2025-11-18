CLOUDFLARE ERROR UYARISI NE DEMEK?

Cloudflare hatası aslında web sitelerinin kullandığı CDN (Content Delivery Network) ve güvenlik altyapısında yaşanan sorunları ifade ediyor. Twitter (X) gibi büyük platformlar doğrudan Cloudflare kullanmasa da, birçok site Cloudflare üzerinden çalıştığı için erişim problemleri bazen “Cloudflare error” olarak görülüyor. An itibarıyla downdetector'a da erişim durmuş vaziyette.