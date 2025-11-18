18 Kasım 2025 Salı ChatGPT'ye neden girilmiyor, çöktü mü? ChatGPT Cloudflare hatası ne demek?
ChatGPT çöktü mü? X sosyal medya platformunun ardından ChatGPT'ye de giriş yapılmıyor. Uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar, "Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın." uyarısı alıyor. Peki, ChatGPT'ye neden girilmiyor, ne oldu, ChatGPT çöktü mü?
ChatGPT çöktü mü? 18 Kasım 2025 Salı günü kullanıcılar yapay zekâ uygulaması olan ChatGPT'ye erişim sorunu yaşıyor. Kullanıcıların, "challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" uyarısı ile karşılaşmasıyla, "ChatGPT çöktü mü?" sorusu gündeme geldi. Peki, ChatGPT'ye neden girilmiyor, ne oldu, Cloudflare hatası ne demek?
CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?
18 Kasım 2025 Salı X ve ChatGPT başta olmak üzere birçok uygulamaya erişim sağlanamıyor. ChatGPT'ye ulaşmak isteyen kullanıcılar, "Cloudflare hatası" denilen bir sorunla karşılaşıyor.
CLOUDFLARE ERROR UYARISI NE DEMEK?
Cloudflare hatası aslında web sitelerinin kullandığı CDN (Content Delivery Network) ve güvenlik altyapısında yaşanan sorunları ifade ediyor. Twitter (X) gibi büyük platformlar doğrudan Cloudflare kullanmasa da, birçok site Cloudflare üzerinden çalıştığı için erişim problemleri bazen “Cloudflare error” olarak görülüyor. An itibarıyla downdetector'a da erişim durmuş vaziyette.