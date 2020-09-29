Rengi turuncuya yakın olan tadı çok yoğun bir peynir türüdür. Cheddar Peyniri adını İngiltere’nin ünlü bir bölgesinden almaktadır. Hamburgerin vazgeçilmez peyniri. Birçok farklı tarifte çekinmeden kullanabilirsiniz. Cheddar Peyniri yoğun kişiler için hızlı bir alternatif sunar. Yüksek kalsiyum ve protein içerir.

Cheddar Peyniri Nedir?

İnek sütünden imal edilen peynir sert ve yağlıdır. Hafif ekşimsi bir tadı vardır. Cheddar Peyniri rengini alması için kimi üreticiler gıda boyası kullanır ama istenirse beyaz renkli de servis edebilirsiniz.

Cheddar Peyniri Tarihi:

Birleşik Krallıktan dünyaya yayılmıştır.

Somerset Cheddar kasabasından adını almıştır.

Kraliçe Victor’a döneminde en büyük popülerliğini kazanmıştır. Düğün zamanında 1000 kilo ağırlığında dev bir tekerlek şeklinde peyniri armağan olarak sunmuşlardır.

İzlanda, Kanada, Amerika gibi ülkelerde yaygınlaşmış olan yiyecek köylüler tarafınca keşfedilmiştir. Sütçünün birinin süt kovasında sütü unutmasıyla tesadüfen bulunmuş bir peynir çeşididir.

Tam olarak çıkış tarihi bilinmeyen peynir, resmi kayıtlar incelendiğinde Kral 2. Henry döneminde beri tüketilmektedir.

Soğutucuya gerek duymadan mayalanmasıyla kolay üretimi yapılır.

Nem ve sıcaklık değerleri bölgedeki mağaralar kullanılarak yapılınca korunmuş olur.

Zamanında sadece günlük olarak tüketilen peynir 19 yüzyıldan itibaren yeni tekniklerle uzun süreler muhafaza edilebilir hale getirilmiştir.

Cheddar Peyniri Nerelerde Kullanılır?

Kahvaltılarda ve fast food yiyeceklerinin içinde kullanılır.

Yardımcı bir ürün olduğu için her türlü yiyeceğin içerisine katarak kullanabilirsiniz.

Pizzalarda, ızgaralarda, hamburgerlerle, et yemekleriyle ve tostlarda sıklıkla görmek mümkündür.

Alkollü içeceklerin mezesi olabilir.

Un ve sütle karıştırılıp sos haline getirilebilir.

Cheddar Peyniri Faydaları:

Dişler için yararlıdır. Dişlerin çürüklere karşı direnişinde sıkı bir savaşçıdır. Ağızın içerisindeki asidik dengesini sağlayarak diş minesinin aşınmasını önler.

Probiyotik açısından yüksek değerler içerir. Sindirim için faydalıdır.

Doğal mayalı ve yağlı olduğundan kaliteli hayvansal protein içeriğine sahiptir.

Kalsiyum seviyesi yüksek olduğundan çocukları için çok önemli bir gıdadır.

Cheddar Peyniri Nasıl Yapılır:

Çiğ süt ve peynir mayası kullanarak elde edilen Cheddar Peyniri pıhtılaştırılan süt kalıp şeklinde kesilip tuza yatırılır. Tuzla buluşan peynir pres hale getirilerek, peynir alt suyundan ayrılır.

Bir beze sarılarak mayalanabilmesi için sabit sıcaklıkta bekletirler.

Haftalık presleme ve döndürme işlemlerinin ardından peynir hazır hale gelir.

Yapımında kullanılan malzemeler sıradan peynir malzemesidir ancak onu özel yapan mayalanması sırasında yapılan işlemlerdir. Uğraşıp zaman ayırılması gereken bir peynir çeşididir.

Cheddar Peyniri Nasıl Eritilir:

Eritme işlemi sanılanın aksine çok zor değildir. Rendelemiş olduğunuz peynirleri krema içerisine ekleyerek eritebilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise un ve yağı kavurup rendelenmiş peynirlerinizi içerisinde eritebilirsiniz.

Köftelerin üzerinde kullanmak isterseniz ince bir dilim Cheddar Peynirini pişmeye yakın üzerinde koyup eritebilirsiniz.

Pizza içinse son pişme dakikaları içerisinde pizzayı fırından alıp peyniri ekleyerek eritme işlemi yapabilirsiniz.

Cheddar Peynirli Poğaça Nasıl Yapılır?

Cheddar Peyniriyle yapılan yemeklere hoş bir örnek olması adına vereceğimiz bu hamur işini yerken bize teşekkür edeceksiniz.

Malzemeler:

3 yemek kaşığı krem peynir

1 su bardak ılık süt

Yarım bardak su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı şeker

3 çay kaşığı tuz

1 paket instant maya

Aldığı kadar un

İçine;

Cheddar peynir

Üzeri için;

Yumurta sarısı

Cheddar Peynirli Poğaça Yapımı: