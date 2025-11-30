Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 1 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU (Londra derbisinde kazanan çıkmadı) - Futbol Haberleri

        Chelsea: 1 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea sahasında Arsenal'i ağırladı. Londra derbisi, iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 21:51 Güncelleme: 30.11.2025 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Londra derbisinde kazanan çıkmadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile Arsenal, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 38. dakikada Moises Caicedo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

        İkinci yarının 48. dakikasında Chelsea, Trevoh Chalobah'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım ise 59. dakikada Mikel Merino'nun kaydettiği golle eşitliği sağladı. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca derbi 1-1 berabere sona erdi.

        Bu sonuçla puanını 30 yapan Arsenal liderliğini sürdürdü. Haftaya 2. sırada başlayan Chelsea ise 24 puanla 3. sıraya geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi