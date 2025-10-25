Habertürk
        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 1 - Sunderland: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Chelsea: 1 - Sunderland: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında Chelsea, evinde Sunderland'e 2-1 mağlup oldu. 90+3. dakikada Chemsbine Talbi'nin golüne engel olamayan Chelsea, haftayı 14 puanla tamamladı. Sunderland ise puanını 17'ye yükseltti.

        Giriş: 25.10.2025 - 19:35 Güncelleme: 25.10.2025 - 19:35
        Chelsea'ye son dakika şoku!
        İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında Chelsea, Sunderland'i konuk etti. Stamford Bridge'te oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Sunderland oldu.

        Chelsea'nin tek golünü 4. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti. Sunderland'i galibiyete taşıyan goller, 22. dakikada Wilson Isidor ve 90+3. dakikada Chemsbine Talbi'den geldi.

        Bu sonuçla birlikte Sunderland ligdeki puanını 17 yaptı. Chelsea ise 14 puanda kaldı.

        Chelsea'nin yaz dönemi transferlerinden Alejandro Garnacho, mavi formayla ilk golünü kayudetti.

        Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea, Tottenham deplasmanına gidecek. Sunderland ise evinde Everton'u ağırlayacak.

