Chelsea: 2 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftasında Liverpool, deplasmanda Chelsea'ye 2-1 mağlup oldu. 90+5. dakikada Estevao'nun golüne engel olamayan Liverpool, ligde üst üste 2. yenilgisini aldı ve 15 puanda kaldı. Chelsea ise puanını 11'e yükseltti.
Hafta içinde İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılan Liverpool, Chelsea karşısına 5 farklı isimle çıktı.
Maviler, 14. dakikada Moises Caicedo'nun ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla geçilen mücadelenin 63. dakikasında konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahasına yapılan ortada Alexander Isak'ın indirdiği topu altıpas içinde kontrol eden Cody Gakpo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Chelsea maçın son bölümünde etkili oynarken, net pozisyonlara girdi. Karşılaşmanın 90+5. dakikasında sol kanatta Cucurella'nın ortasında Estevao, arka direkte kayarak yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
Hakem Antony Taylor'un son düdüğüyle Enzo Maresca'nın öğrencileri sahadan 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, tüm kulvarlarda üst üste 3 yenilgi yaşamış oldu.