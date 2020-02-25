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HaberlerFutbolChelsea Bayern Münih maçı CANLI YAYIN | Şampiyonlar Ligi Chelsea Bayern maçı hangi kanalda?

Chelsea - Bayern Münih MAÇI CANLI YAYIN

Chelsea - Bayern Münih maçının canlı aktarımı HTSOR'da! Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'i konuk ediyor. Chelsea ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2012'de finalde karşı karşıya gelmişti. O mücadelede kazanan ise penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük kuran Chelsea olmuştu

Chelsea Bayern

Chelsea - Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Frank Lampard'ın çalıştırdığı ve Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 11 puanla 2. sırada tamamlayan Chelsea, Hansi Flick'in teknik direktörlüğünü yaptığı ve Devler Ligi'nde oynadığı 6 maçın 6'sını da kazanan Bayern Münih'i konuk ediyor. İki takım, 2012'deki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından ilk kez bir resmi maçta birbirlerine rakip oluyor!

CHELSEA: 0 - BAYERN MÜNİH: 0
(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 23.00
HAKEM: Clement Turpin
STAT: Stamford Bridge
YAYIN: beIN SPORTS 2

CHELSEA: Caballero, Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Barkley, Kovacic, Jorginho Alonso; Mount, Giroud
YEDEKLER: Kepa, Zouma, Emerson, Wliian, Pedro, Billy Gilmour, Abraham
TEKNİK DİREKTÖR: Frank Lampard

BAYERNMÜNİH: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Kimmich; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski
YEDEKLER: Ulreich, Odriozola, Lucas Hernandez, Coutinho, Goretzka, Tolisso, Zirkzee
TEKNİK DİREKTÖR: Hansi Flick

Chelsea ve Bayern'in karşı karşıya geldiği son dört maç da gollü geçti. Opta'ya göre maç başına 4.25 gol olurken dört resmi maçta toplamda 17 gol atıldı! Şampiyonlar Ligi'nde 2003/04 sezonundan bu yana Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih'in ardından en fazla kez gruptan çıkan takım olan Chelsea en son 2013-14 sezonunda çeyrek finale yükselebildi.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 23 kez eleme turuna kalan Real Madrid ve 16 kez kalan Barcelona'nın ardından üst üste en fazla sezon Devler Ligi'nde eleme turlarına katılmayı başaran kulüp konumunda. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12 sezondur eleme turlarına kalan Alman temsilcisi son sekiz sezonun yedisinde bir üst tura yükselirken sadece geçen sezonun şampiyonu Liverpool'a elendi.

Diğer bir yandan bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı altı maçı da kazanan ve +19 gol averajıyla gruptan çıkan Bayern Münih, turnuva tarihinin en iyi grup performansını yakaladı. Ancak, grup aşamasında oynadığı altı maçı da kazanan son altı takım kupayı müzesine götüremedi.

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