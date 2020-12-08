Cheseecake yapımı biraz meşakkatli olsa da yediğiniz de tüm uğraşlara değecek bir tatlıdır. Dilerseniz üzerine sos dökmeden yenebileceği gibi çilekli, yaban mersinli, limonlu sosla da yapılabilir. Peki, limonlu chessecake nasıl yapılır? Chesecake malzemeleri nelerdir? İşte limonlu cheseecake tarifi...

CHESEECAKE MALZEMELERİ

600 gr labne

200 ml krema (1 kutu)

150 gr pudra şekeri

3 adet yumurta

2 y.k un

1 adet limon kabuğunun rendesi

1 adet limonun suyu

Taban için:

1 bucuk paket bisküvi

60 gr tereyagı

Sosu için:

2-3 adet limonun suyu (ekşi tercihinize bağlı)

1 adet limon kabuğu rendesi

4-5 yemek kaşığı şeker

2 y.k mısır nişasta

limon kabuğu rendesi

CHESEECAKE NASIL YAPILIR?

Tereyağını eritin. Bisküviyi rondoda toz haline gelene kadar oğutün. Tereyağı ile karıştırın. Kelepçeli kalıbın tabanına pişirme kağıdı yerleştirin, tüm kenarlarını tereyağı ile yağlayın ve bisküvili karışımı orantılı bir şekilde yayın. Buzlukta 15-20 dk kadar bekletin. Peyniri mixerinizde homojen bir kıvam alana kadar yavaş devirde çırpın ve krema ilave edin. Daha sonra pudra şekerini limon ve limon kabugunu ekleyin. Her hamleyi yaparken çırpma işlemine devam edin. Tek tek yumurtaları ilave edin. Son olarak elenmiş unu ilave edin. Bisküvili tabanın üzerine karışımı dökün ve bir kürdan ile zigzaglar çizerek hava kabarcıklarından kurtulun. Fırının tabanına su dolu bir kap yerleştirin. Bu çatlamayı önleyecektir. Fırının orta rafında 160 derece sıcak fırında (fansız alt ust ayarda) cheesecake i 50dk-1saat pişirin.Hazır olduğunu kontrol edin (kenarları sabit, ortası çok az jole gibi hafif oynamalı). 45. Dk dan itibaren 5 dk arayla kontrol edin. Fazla pişirmemek çok önemli. Fırının ısısını kapatın, aralık bırakarak fırında 20-30 dk sogutun. Çıkarın ve oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın. 1 gece (veya 10-12 saat) sonra servise hazır olacaktır.

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