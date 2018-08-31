Chesterfield - Leyton Orient maçı ne zaman?

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Chesterfield, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Leyton Orient takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 9 puanlı Chesterfield 15. sırada bulunuyor, Leyton Orient 13 puana sahip ve 5. sırada. Chesterfield son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Leyton Orient son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 401 kodlu maçı oynayanlar; Chesterfield galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Leyton Orient galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Chesterfield son hafta oynanan Sheffield United maçında 1-1 berabere kaldı.

Leyton Orient, Swindon Town karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Chesterfield, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Chesterfield, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Leyton Orient, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Leyton Orient 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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