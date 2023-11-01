Marmara ve Ege'nin kuzeyi için "kuvvetli yağış" uyarısı Son dakika haberine göre Meteoroloji'den Marmara ve Ege bölgeleri için flaş bir uyarı geldi. Açıklamada yarın Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi

Anadolu Ajansı Giriş: 01.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:22 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL