        Chia Surez'den, Mauro Icardi'ye: Seninle gurur duyuyorum

        Mauro Icardi'nin golünü tribünden seyreden nişanlısı Chia Surez, sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulunarak sevgilisiyle gurur duyduğunu ve onu sevdiğini dile getirdi

        Giriş: 13.09.2025 - 20:09 Güncelleme: 13.09.2025 - 20:11
        "Seninle gurur duyuyorum"
        Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Sakatlığının ardından ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Mauro Icardi, 73'üncü dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.

        Mücadeleyi, yıldız isimin bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Chia Surez ve onun çocukları tribünden takip etti.

        Mauro Icardi’nin golünün ardından Chia Surez, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı; "Sakatlıktan sonra ilk maçın... Son birkaç aydır ne kadar çabaladığını biliyorum, tekrar sahada olmayı ne kadar istediğini de. Seni seviyorum ve seninle gurur duyuyorum. Sen gülümsemeye devam ettikçe ben de eriyorum."

        Fotoğraflar: Instagram

        #galatasaray
        #Mauro Icardi
        #Chia Surez
