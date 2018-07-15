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Yakınlarda yapılan bir araştırma bugün de aynı faydaların geçerli olduğunu gösteriyor. Koşu ve dayanıklılık sporları yapacak iki grubun birine chia tohumundan yapılan bir enerji jeli diğerine standart bir enerji içeceği verildiğinde performansları arasında fark olmadığı tespit edilmiş.