Chiasso - Servette maçı istatistikleri

Chiasso ve Servette, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Chiasso son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Servette, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 378 kodlu maçı oynayanlar; Chiasso galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.30, Servette galibiyet oranı 1.70.

Chiasso son haftadaki Wohlen müsabasında 3-0 kazandı.

Servette ise Rapperswil-Jona maçında 0-3 yenildi.

Chiasso, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Servette, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Servette, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ