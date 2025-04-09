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        Haberler Spor Basketbol NBA Chicago'yu yenen Cleveland, Doğu Konferansı liderliğini garantiledi - Basketbol Haberleri

        Chicago'yu yenen Cleveland, Doğu Konferansı liderliğini garantiledi

        NBA'de Cleveland Cavaliers, evinde karşılaştığı Chicago Bulls'u 135-113'lük skorla mağlup ederek Doğu Konferans liderliğini garantiledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:05 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:05
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        Cleveland liderliği garantiledi!
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        NBA'de normal sezon 10 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da karşılaştığı Chicago Bulls'u 135-113'lük skorla mağlup ederek 63. galibiyetini aldı ve Doğu Konferans liderliğini garantiledi. Cleveland'da Darius Garland 28 sayı ve Evan Mobley 21 sayıyla mücadele etti. Ligdeki 43. yenilgisini alan Chicago'da ise Patrick Williams 21 sayı, Matas Buzelis 19 sayı ve Talen Horton Tucker da 17 sayıyla müsabakayı tamamladı.

        GILGEOUS ALEXANDER 42 SAYI ATTI, OKLAHOMA EVİNDE KAZANDI

        Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 136-120'lik skorla yendi. Ligdeki 65. galibiyetini kazanan Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 42 sayı, 6 asist ve Jalen Williams da 26 sayıyla oynadı. Bu sezonki 31. mağlubiyetini alan Lakers'ta ise LeBron James 28 sayı, 7 ribaund, Austin Reaves 24 sayı ve Luka Doncic 23 sayıyla oynasa da yenilgiyi önleyemedi.

        NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

        Charlotte Hornets: 100 - Memphis Grizzlies: 124Indiana Pacers: 104 - Washington Wizards: 98Cleveland Cavaliers: 135 - Chicago Bulls: 113Orlando Magic 119: - Atlanta Hawks: 112New York Knicks: 117 - Boston Celtics: 119Brooklyn Nets: 119 - New Orleans Pelicans: 114Oklahoma City Thunder: 136 - Los Angeles Lakers: 120Milwaukee Bucks: 110 - Minnesota Timberwolves: 103Phoenix Suns: 95 - Golden State Warriors: 133Los Angeles Clippers: 122 - San Antonio Spurs: 117

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