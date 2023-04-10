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CHP Artvin milletvekili adayları kimler?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) milletvekili adayları belli oldu. CHP, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında milletvekili adayı gösterdiği isimleri açıkladı. Bu gelişme ile beraber CHP Artvin milletvekili adayları da merak konusu oldu. Peki, CHP Artvin milletvekili adayları kimler? İşte, CHP'nin Artvin milletvekili adayları isim listesi...

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  • CHP Artvin milletvekili adayları kim oldu? 14 Mayıs 2023 Seçimleri CHP Artvin milletvekili adayları ve isim listesi

    CHP Artvin milletvekili aday listesi... 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimleri için geri sayım sürerken CHP'nin il il milletvekili adayları da belli oldu. CHP, YSK'ya milletvekili aday listesini sundu. Bu gelişme ile beraber CHP Artvin milletvekili adayları listesi de araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, CHP'nin Artvin milletvekili adayları kimler? İşte, CHP Artvin milletvekili aday listesi
  • CHP Artvin milletvekili adayları kim oldu? 14 Mayıs 2023 Seçimleri CHP Artvin milletvekili adayları ve isim listesi

    CHP ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

    1. Uğur Bayraktutan

    2. Oğuz Kurdoğlu
  • CHP Artvin milletvekili adayları kim oldu? 14 Mayıs 2023 Seçimleri CHP Artvin milletvekili adayları ve isim listesi

    İL İL CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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