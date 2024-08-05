CHP'de Asu Kaya, Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçildi

CHP 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre; Kurultayda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Divan Başkanı olarak seçildi. Yapılan açılış konuşmalarının ardından, delegeler de söz aldı.

Kurultay süreci devam ederken adaylardan CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve eğitimci Birsen Bayar adaylıktan çekildi. Kurultayda, başkanlık için mevcut başkan Aylin Nazlıaka ile CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya yarıştı.

Seçime devam eden iki aday için yapılan kurada, Aylin Nazlıaka'nın ilk sırada, Asu Kaya'nın ise ikinci sırada konuşma yapması belirlendi.

HAZİRUN LİSTESİ TARTIŞMASI

Fotoğraf: DHA

Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen mevcut başkan Nazlıaka, iki gün önce yapılan toplantıda, kurultayda oy kullanma işleminin yapılacağı sandıkların alfabetik sıraya göre ayrıştırılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Sonradan "hazirun listesi"nin kendilerinden yeniden istenildiğini bildiren Nazlıaka, alfabetik sıraya göre ayrıştırılan sandıkların illere göre ayrıştırıldığını söyledi.

Nazlıaka, divan sürecinin bu konuya itiraz etmelerinden dolayı da uzadığını anlatarak, "Biz bu konuyu sizin hakkınızı savunmak için gündeme getirdik. Sorarım size, demokratik olmayan bir seçim için erken oy kullanmak mı yoksa demokratik bir seçim için burada biraz daha bekleyip haksızlığı yenip daha geç saatte de olsa oy kullanıp hakkınızı almak mı? Şimdi buradan tekrar soruyorum, alfabetik sıraya göre yapılmasının ne gibi bir sakıncası var?" ifadelerini kullandı.

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Oy verme işleminin alfabetik sıraya göre yapılmasından vazgeçmeyeceklerini söyleyen Nazlıaka, "Üzerinizdeki kartlarda hangi sandıkta oy kullanacağınız alfabetik sıraya göre düzenleme yapılarak belirtilmiştir. Lütfen gidin ve ona göre oyunuzu gönül rahatlığıyla hangi adaya verirseniz verin." diye konuştu.

Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projelerden de bahseden Nazlıaka, bu dönemde partilerindeki kadın temsil oranını yüzde 30'un altından alıp yüzde 37'ye çıkardıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Yeter mi? Elbette yetmez. Hedefimiz yüzde 50 ve bunu hep birlikte yapacağız, sizlerle birlikte yapacağız. Partimizdeki kadın üye temsil oranını yüzde 50'ye mutlaka ama mutlaka çıkaracağız."