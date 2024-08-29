CHP'de üçlü zirve: Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş ile görüşecek

CHP lideri Özgür Özel, 4-9 Eylül tarihlerinde yapılacak tüzük kurultayı öncesinde görüşme trafiğine hız verdi. Pazartesi günü İstanbul'da CHP'nin önceki genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile bir araya gelen Özel, tüzük değişikliğine ilişkin önerilerini almış güncel siyasete ilişkin de görüş alışverişinde bulunmuştu.

ÖZEL-KILIÇDAROĞLU-YAVAŞ GÖRÜŞMESİ

CHP lideri Özgür Özel'in bu defa randevusu selefi Kemal Kılıçdaroğlu ile olacak. Başkent Ankara'da 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek görüşmede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer alacak ve üçlü bir zirve gerçekleştirilecek. Zirvede kurultay süreci başta olmak üzere son dönemdeki cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması dahil güncel siyasi başlıkların ele alınması bekleniyor.