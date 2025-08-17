CHP'den Çerçioğlu'nun istifasına tepki mitingi
CHP'de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasına tepkiler sürüyor. CHP, yarın Aydın'da büyük bir miting gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in kürsüden önemli mesajlar vereceği belirtilen mitingde Çerçioğlu'nu da hedef alacağı kaydedildi. CHP ayrıca çarşamba günü Beyoğlu, cuma günü ise Sivas'ta miting yapacak
Cumhuriyet Halk Partisi'nin, "millet iradesine sahip çıkıyor" mitingleri devam ediyor. Bu kez de adres Aydın olacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazartesi günü sabah saatlerinde MYK'yı toplayacak. Öğleden sonra Aydın'a gidecek. Mitingde Çerçioğlu'na AK Parti'ye geçmesi nedeniyle tepki gösterilecek.
BİR SONRAKİ MİTİNGİN ADRESİ İSTANBUL
CHP'de bir sonraki miting, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alınması nedeniyle 20 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak. Mitinglere, 22 Ağustos'ta Sivas'la devam edilecek.
BÜYÜK KURULTAYIN ARALIKTA YAPILMASI BEKLENİYOR
CHP'de 39'ncu Olağan Kurultay takvimi de işlemeye devam ediyor. 13 Ağustos'ta mahalle delege seçimleri başladı. Takvim 13 Eylül'de ilçe kongreleriyle devam edecek. İl kongreleri 5 Ekim’de başlayıp 5 Kasım’da tamamlanacak. Ardından genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultay için tarih belirlenecek. Büyük kurultayın aralık ayı içinde yapılması bekleniyor.