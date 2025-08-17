Habertürk
        CHP'den Çerçioğlu'nun istifasına tepki mitingi | Son dakika haberleri

        CHP'den Çerçioğlu'nun istifasına tepki mitingi

        CHP'de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasına tepkiler sürüyor. CHP, yarın Aydın'da büyük bir miting gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in kürsüden önemli mesajlar vereceği belirtilen mitingde Çerçioğlu'nu da hedef alacağı kaydedildi. CHP ayrıca çarşamba günü Beyoğlu, cuma günü ise Sivas'ta miting yapacak

        Habertürk Ankara
        Giriş: 17.08.2025 - 17:11 Güncelleme: 17.08.2025 - 17:11
        Cumhuriyet Halk Partisi'nin, "millet iradesine sahip çıkıyor" mitingleri devam ediyor. Bu kez de adres Aydın olacak.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazartesi günü sabah saatlerinde MYK'yı toplayacak. Öğleden sonra Aydın'a gidecek. Mitingde Çerçioğlu'na AK Parti'ye geçmesi nedeniyle tepki gösterilecek.

        BİR SONRAKİ MİTİNGİN ADRESİ İSTANBUL

        CHP'de bir sonraki miting, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alınması nedeniyle 20 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak. Mitinglere, 22 Ağustos'ta Sivas'la devam edilecek.

        BÜYÜK KURULTAYIN ARALIKTA YAPILMASI BEKLENİYOR

        CHP'de 39'ncu Olağan Kurultay takvimi de işlemeye devam ediyor. 13 Ağustos'ta mahalle delege seçimleri başladı. Takvim 13 Eylül'de ilçe kongreleriyle devam edecek. İl kongreleri 5 Ekim’de başlayıp 5 Kasım’da tamamlanacak. Ardından genel başkanlık seçiminin yapılacağı büyük kurultay için tarih belirlenecek. Büyük kurultayın aralık ayı içinde yapılması bekleniyor.

