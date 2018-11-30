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CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin Marmaris ilçe teşkilatında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en çok göç aldığı ilçelerin CHP'nin yönettiği belediyeler, en çok göç verenlerin AK Parti'li ve MHP'li belediyelerin olduğunu savundu.
Bugüne kadar 300 belediye başkan adayını açıkladıklarına değinen Özel, 6 Aralık'ta 350 adayı daha kamuoyuna sunacaklarını bildirdi.
Bunların içerisinde tam mutabakat olan belediyeleri ve anket çalışması tamamlanmış olanları açıklayacaklarını, pazar günü 54 yerde temayül yoklaması yapacaklarını aktaran Özel, temayül yoklamasındaki sonuçlara göre açıklamada bulunacaklarını, hemen hemen belediyelerin yarısının 6 Aralık’ta belirlenmiş olacağını kaydetti.
Özel, geriye kalan kısmın da 13 Aralık ve 20 Aralık'taki Parti Meclisi toplantısında açıklanarak, tamamlanacağını bildirdi.
Yeni yıla açıklanmamış belediyenin kalmayacağını vurgulayan Özel, yerel seçimlerin de koalisyonsuz, ittifaksız yapılamaz bir hale getirildiğini ileri sürdü.
AK Parti ve MHP'nin belediye başkanlığı ve yardımcılıklarını bir kurban pazarlığı, koç pazarlığı gibi yaptıklarını öne süren Özel, şöyle konuştu:
"Korkunun ecele faydası yok. Bunlar karanlıkta korkudan ıslık çalanlar gibi ittifak şarkıları söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 81 milyonun hizmetine, 50 milyonun oyuna talibiz. İttifak görüşmelerinde Sayın Genel Başkanımız, değerli genel başkanlarla görüşme yaptı. Bundan sonra da yapacak. Gönül ittifakımız tam. Sahada zaten kavuştuğumuz bütün seçmenler ittifakı birbirleriyle ve gönüllerinde bizlerle yapmış durumdalar. Önümüzdeki günlerde değerli genel başkanların görüş alış verişinden sonra da belli yerlerde belli birliktelikleri sağlayıp, daha emin adımlarla ilerleyebiliriz."
Öte yandan, bin liranın altında emekli maaşı alan bir milyona yakın vatandaşın bulunduğunu hatırlatan Özel, "Bugün bin lira, yılbaşında enflasyon oranındaki zamla bin 200 liraya çıkacak. Kademeli olarak iki yıl sonra da asgari ücret üzerine çıkarılması ve hiçbir emeklinin asgari ücretin altında maaş almaması için kanun teklifimizi verdik. Plan Bütçe Komisyonu'na acil olağanüstü toplantı çağrımızı bugün ulaştırdık." ifadesini kullandı.
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