        Haberler Gündem CHP Esenyurt İlçe Kongresi'nde kavga çıktı

        CHP Esenyurt İlçe Kongresi'nde kavga çıktı

        CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında gerginlik yaşandı. Partililerin kavgasını polis ayırdı.

        Giriş: 14.09.2025 - 18:46 Güncelleme: 14.09.2025 - 18:46
        CHP Esenyurt İlçe Kongresi'nde kavga çıktı
        CHP Esenyurt İlçe Kongresi, bugün saat 10.00'da Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlendi.

        Kongrede konuşma yapan bir parti delegesinin, "O meydanlara ve kayyuma karşı gelmeyip, il binasına gelmeyip, Gürsel Tekin’in resimlerini paylaşıp, Özgür Çelik’e karşı geldiniz' ifadelerini kullandı. Konuşma sonrasında partililer arasında kavga çıktı. Kavgayı polis ekipleri ayırdı.

