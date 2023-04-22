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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: 14 Mayıs referandum gibi bir seçim olacak

Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "14 Mayıs'taki seçim referandum niteliğinde. Türkiye bir karar verecek, bu sistem devam mı etsin, değiş mi? Adalet mi, hukuk mu, keyfilik mi, liyakat mi sadakat mi?" diye konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: 14 Mayıs referandum gibi bir seçim olacak
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HABERTURK.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı. CHP'li Erkek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Çok yüksek bir ihtimal bizce ilk turda bitecek. Çok uzun zamandır sahadayız. Önümüzdeki ilk seçim; yani 14 Mayıs'taki seçim referandum niteliğinde. Türkiye bir karar verecek, bu sistem devam mı etsin, değiş mi? Adalet mi, hukuk mu, keyfilik mi, liyakat mi sadakat mi? Milletimiz sandıkta kararını verecek ama bugünden verdiğini düşünüyorum. Anketlerde Cumhurbaşkanlığı sistemi mi, güçlendirilmiş parlamenter sistem mi diye sorulduğunda yüzde 70'e yüzde 30 çıkıyor parlamenter sistem lehine. Önümüzdeki seçim bir yerde sistemin de oylanması olacak. O yüzden ilk turda biteceğini düşünüyorum. Genel Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu seçilirse sistemi değiştirecek, adaleti tecil edecek. Düşünebiliyor musunuz, bakanlar milletvekili adayı. Bir bakan bir ile gidiyor aynı zamanda milletvekili adayı. Bu siyasi ahlâkla bağdaşır mı?Merkez Bankası Başkanı tarafsız olabilir mi bu sistemde? Yargı bağımsız olabilir mi, basın özgür olabilir mi? Dünyada en çok gazeteciyi hapseden dördüncü ülkeyiz. Bu utanç verici bir tablo. Bunu değiştireceğiz. Önümüzdeki seçim referandum gibi bir seçim.

"BİNALİ YILDIRIM HDP'LİLERDEN OY İSTEMEDİ Mİ?"

İnce'nin oylarının her geçen gün düştüğünü biz de görüyoruz. Seçime kadar daha da düşecek. Ve ilk turda bu iş bitecek. Demokratik hukuk devletini tesis etmek isteyen, gençlerin, üniversitelerin özgür olmasını isteyen, hayat pahalılığını bitirmek isteyen, insan onuruna yaraşır yaşam sürmek isteyen herkes Millet İttifakı'nın adayını oy verecek. Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü devam ediyor. Bu yürüyüşe her geçen gün herkes katılıyor. Biz Millet İttifakı olarak 1,5 yıldır çalışıyoruz. Genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Yalnızca HDP değil, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve başkaları da destekliyor. Birçok parti destekliyor. HDP'nin içinde olduğu ittifak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklasaydı ne olurdu? Binali Yıldırım İstanbul'da HDP'nin oylarını istemedi mi? Tüm seçmenlerin oylarını istiyoruz. Burada sihirli kelime demokrat. Tüm demokratlar birleşiyor.

"TÜRKİYE'Yİ KUTUPLAŞTIRMADAN ÇIKARACAĞIZ"

Objektif herkes olumlu buluyor. Demokrasinin öznesi insandır, özgür bireydir. Genel başkanımız daha çok gençlere sesleniyor o videolarda. Gençler ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilden bıktı. Harika, inanılmaz bir gençlik geliyor. Başı açık, başı kapalı, Türk, Kürt bütün gençlere bakın, hep beraber oturuyor, geziyor, tartışıyorlar. Genel başkanımız 'Türkiye'yi birleştireceğim, kardeşçe yaşayacağız' diyor. Tek adam rejimleri kutuplaşmadan, ayrıştırmadan beslenir. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi kutuplaştırma girdabından çıkaracağız.

"KABİNEDE GÖREV DÜŞÜRSE YAPACAĞIZ"

Milletvekili adayı olmadım. Bay Kemal'in yanında yürümek kolay değildir. Çalışkan, dürüst, ahlaklı olacaksınız. Kul hakkı yemeyeceksiniz, ihale peşinde koşmayacaksınız. Cumhurbaşkanımız Millet İttifakı iktidarında bakanlık görevi düşerse evet yapacağız.

"HİÇBİRİMİZ GÖREV ALMAYABİLİRİZ DE"

Biz 1,5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bizi demokrasiden o kadar uzaklaştırdılar ki, bazı şeyleri unuttuk. Tek adamın aklı mı, ortak akıl mı? 1,5 yıldır güçlendirilmiş parlamenter mutabakat metnimizi imzaladık. Çok önemli anayasa değişikliği önerimizi paylaştık. Ortak politikalar mutabakat metnimizi ilan ettik. Biz masamızda sürekli demokrasi ve hukuk üstün olduğu için ilkelerde uzlaştık. 10 tane ilke belirlendi. Birbirimizi dinleyerek ve anlayarak. Türkiye bu kutuplaştırmadan bıktı, usandı. Hiçbirimiz hiçbir görev de almayabiliriz. Yalnızca ilkeler üzerinde çalışıldı. Hiç kimsenin şahsi kaygısı yok.

"9 İLDE CHP, 7 İLDE İYİ PARTİ TEMSİL EDİYOR"

Millet İttifakı olarak demokrasi mücadelesi verdiğimiz için tek adam rejimine karşı, listelerimizde de ortaklaştık. Türkiye'yi 9 ilde CHP, 7 ilde İYİ Parti temsil ediyor. Cumhur İttifakı ortaklaşamadılar, uzlaşamadılar. Bizim derdimiz yarının Türkiye'sini inşa etmek, adaleti tesis etmek.

"ÇOK DEĞERLİ İSİMLER MİLLETVEKİLİ ADAYI OLAMADI"

Biz tek adam rejimini bitirme mücadelesi yapıyoruz. Türkiye'deki çocukların üçte biri yeterli protein alamıyor. Derdimiz bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. CHP kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. Herkes fedakârlık yaptı, çok değerli isimler milletvekili adayı olamadı.

SADULLAH ERGİN'İN ADAYLIĞI

Biz kontenjanları belirledik. Ergenekon, Balyoz süreçlerinde ceza avukatı olarak görev yaptım. Seçim ittifakı yapıyoruz. Biz kontenjanları verdik. Diğer partilerin adaylarını belirlemek bizim görevimiz değil, siyasi nezaketle de bağdaşmaz.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR RÜZGAR ESİYOR"

Meclis'te çoğunluğu alacağız. Amacımız 360'ı yakalamak. İnanılmaz bir dip dalga geliyor. Her gün sahadayız. Bir değişim rüzgarı o kadar güçlü esiyor ki. Uzun süre tek başına iktidar ve büyük yozlaşma var. Bunu toplum görüyor. Ekonomik kriz çok derin. Tek adam sistemi devam ederse, Dolar 20 liraya dayandı. Serbest piyasada 20 lira üstünden işlem geliyor. 'Verin bu kardeşinize yetkiyi' dediğinde 4 liraydı dolar.

"BU EKİBE İKİ YILDIZ DAHA EKLENDİ"

Referandum sürecindeki Hayır hareketini hatırlayalım. O hayır hareketi ile başlayan demokrasi mücadelesi doruğa ulaştı. Sayın Akşener, sayın Kılıçdaroğlu bu demokrasi mücadelesinin önderleridir. Diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum. Bu ittifak Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Genel başkanımız çok güçlü bir ekip kurdu. Daha sonra iki yıldız daha eklendi. Sayın Mansur Yavaş ve sayın Ekrem İmamoğlu. Türk siyasi tarihinde ilk kez böyle bir deneyim yaşanıyor. Programlarımız, yaşam görüşlerimiz farklı, ama biz bunları zenginlik olarak kabul ettik.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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