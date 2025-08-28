Habertürk
        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özel: İnan Güney'e sonuna kadar sahip çıkacağız | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel: İnan Güney'e sonuna kadar sahip çıkacağız

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Beyoğlu'nda katılımcılara hitap etti. Özel, İnan Güney'in suçsuz olduğunu savunarak Güney'e sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 00:54 Güncelleme: 28.08.2025 - 00:58
        Özel: İnan Güney'e sonuna kadar sahip çıkacağız
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bugün Beyoğlu'nda, İstanbul'un kalbinde olduklarını söyledi.

        İnan Güney'in suçsuz olduğunu savunan Özel, onurları olan Güney'e sonuna kadar sahip çıkacaklarını kaydetti.

        Özel, bugün 50'nci buluşmada toplandıklarını vurgulayarak, "Bugün 50'nci buluşma miting değil, 50'nci eylem ve burada bulunan herkes bugüne kadar 49 eylemde topladığımız, bir arada olduğumuz 10 milyon yüreğin üstüne buraya geldiniz. Bugüne kadar 10 milyon kişi Ekrem Başkan'a, arkadaşlarımıza sahip çıktı. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

        AA'nın haberine göre; Türkiye'nin dünyada genel enflasyonda da gıda enflasyonunda da birinci olduğunu söyleyen Özel, "Avrupa'da enflasyon ortalaması yüzde 2. Türkiye'de yüzde 33. 38 OECD ülkesinde en kötü durumda olan biziz. 27 Avrupa Birliği ülkesi var. Bunlarda toplam 13 milyon işsiz var. Bizde tek başımıza 13,5 milyon işsiz var." diye konuştu.

        Özel, memleketin 90'lı yıllara döndüğünü ileri sürerek, şöyle devam etti:

        "Beyoğlu'ndan açıkça söylemek isterim ki AK Parti bir kara düzen kurmuştur. Bu kara düzende AK Parti üyesine bile artık huzur yoktur. Dünyanın en pahalı etini de en pahalı internetini de Türkiye'ye kullandıran, gençlerin umutlarını körelten, ailelerini kahreden bir iktidar vardır. Hep beraber AK Parti'nin bu kara düzenini yıkacağız, bu iktidarı değiştireceğiz. Bütün gençlere söz veriyoruz. İlk seçimde bu ülkenin başına yasakları yasaklayan bir cumhurbaşkanı gelecek. En büyük seçim vaadimiz yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa, söz veriyoruz. Dünyanın en hızlı ve en ucuz internetine söz veriyoruz, bütün gençlere."

        "İSRAİL'E HADDİNİ BİLDİRMEYE, FİLİSTİN'E SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ"

        Filistin'de büyük bir dramın yaşandığını vurgulayan Özel, 700 gündür İsrail'in Filistin'de katliam yaptığını kaydetti.

        Özel, bütün muhalefet partileriyle görüştüklerini, hepsinin imzalarını aldıklarını dile getirerek, "İmza veremeyen bir siyasi parti de toplantıya katılacağını söyledi. Bugün 'Yapamazlar, toplanamaz, lüzumu yok.' dedikleri Meclis toplantısının başvurusunu yaptık, cuma günü 14.00'te Meclis'i Filistin için topluyoruz. Meclis Başkanlığı akşamüstü ilan etti, toplantı resmileşti. Filistin'e dönüp bakmayanlara inat Filistin için Meclis'i olağanüstü topluyoruz. 'Söz bitti, gerek yok.' diyenleri millet görüyor. Buradan samimi davetimdir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, AK Parti'nin bütün milletvekillerini bu tarihi sorumluluk için Meclis'e gelmeye, iktidar-muhalefet ayrımı olmadan İsrail'e haddini bildirmeye, Filistin'e sahip çıkmaya davet ediyoruz. Davet sadece muhalefetin değil, Türk milletinindir." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin, demokratik Avrupa'nın bir parçası olduğunun altını çizen Özel, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en kısa sürede Avrupa Birliği'nin tam üyesi olacağız ve hep birlikte başaracağız. Bugün Avrupa'nın bütün demokratları bizimle beraber. Türkiye’nin bütün demokratlarını, sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, liberal demokratları, sosyalist demokratları Türkiye ittifakına davet ediyoruz. Türkiye İttifakı gücünü Türkiye'den, milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır."

