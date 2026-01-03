CHP Genel Başkanı Özel Özel, Çankırı mitinginde konuştu

Özel, Çankırı Belediye Meydanı'nda partisince düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, son seçimde Çankırı'da 1100 oy aldıklarını anımsattı.

Çankırı'nın Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'ya uzanan istiklal yolu üzerinde bulunduğunu belirten Özel, şimdiye kadar belediye başkanlığını kazanamadıkları ve 50 yıldır milletvekili çıkaramadıkları kente hiçbir zaman küsmediklerini, sırtlarını dönmediklerini, kusur ve eksikliği kendilerinde aradıklarını söyledi.

Özel, 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğuna değinerek, "Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanınca hazımsızlığa başladılar. Saldırmaya başladılar. Seçtiğimiz belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu, 16 belediye başkanımızı, çok sayıda arkadaşımızı, iftiralarla aldılar, gözaltı yaptılar, tutukladılar, hapislere koydular. Yaren meclisinin vicdanına seslenerek söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ı yenmek suç değildir. Seçim kazanmak suç değildir. İktidar olmak istemek suç değildir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 24 yıldır iktidarda olduğuna işaret eden Özel, şöyle konuştu:

"Ülkeyi nereden nereye getirdi. Yoksullukta Avrupa birincisi. İşsizlikte Avrupa birincisi. Gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisi. Yüksek faizde Avrupa birincisi. Yani 5 alanda birinci. 5 altın madalyası yok AK Parti'nin, kara düzeninin 5 utanç madalyası var boynunda. Tayyip Bey çık karşımıza, erken seçim istiyoruz, iktidar istiyoruz, adalet istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde herkesin insanca yaşayabileceği maaş almasını, eğer işi yoksa temel vatandaşlık maaşı ile eve giderken kimsenin eli boş gitmemesini, kasabın, manavın arka sokağından dolanmamasını, borcunu borçla kapatmamasını, kredi kartını öbüründen çekerek dağ gibi biriken borçlardan artık bunalmamasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarının onurlu birer temel vatandaşlık gelirini almasını savunuyoruz. Bu müjdeyi buradan Türkiye'ye haykırıyorum. Biz bu ülkede kardeşlik ve huzur olsun istiyoruz. Kavga değil, milletin sorunları çözülsün istiyoruz ama ne yazık ki AK Parti yönetimi bunu istemiyor. O gerginlik istiyor ki yoksulluk konuşulmasın. O kavga istiyor ki işsizlik konuşulmasın. O kutuplaşma istiyor ki bu millet kucaklaşmasın."

REKLAM ABD'NİN VENEZUELA DEVLET bAŞKANI MADURO'YU ALIKOYMASI CHP Genel Başkanı Özel, Venezuela'da ülkenin lideri ve eşinin ABD tarafından operasyon yapılıp ülke dışına kaçırıldıklarını aktararak, "Buradan açıkça söylüyorum. Maduro seçimleri adil, güvenli yapmadığında, muhalefetin itirazlarında kulak kabartmadığında yanlış yapıyordu. O günlerde Erdoğan, 'Kardeşim Maduro, dostum Maduro' diyordu." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maduro'nun ülkesinden kaçırılmasına ilişkin henüz açıklama yapmadığını belirten Özel, "Biz altıncı filoyu denize dökenlerin, Kıbrıs işgalinde hepsine kafa tutanların, geldiklerinde birileri kırmızı halı sererken düşman donanmasına bakıp, 'Geldikleri gibi gidecekler' diyen antiemperyalistlerin partyisiyiz. Trump'ın düzeni dünya düzeni olamaz. Ya bu çılgınlığa direnilecek ya da bu Trump teker teker bütün dünyanın tepesine binecek." dedi. REKLAM "Ülkenin her yeri yangın yeriyken biz bu ülkede yan yana hep beraber ve güçlü olmalıyız. İçeride kavgayı bitirmeli, insanlarımızı yoksulluktan kurtarmalıyız. Bunun yolu kutuplaşma yerine kucaklaşmaktır." diyen Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yılbaşı dolayısıyla bütün siyasi partilerin liderlerini aradım. Geçen yıl Tayyip Bey'i de aramıştım. Kazandığım seçimden sonra her bayram aramıştım ama bu sene 18 lideri aradım, bir tek onu aramadım. Çünkü biz yıllarca iyilik, kardeşlik, bu ülkenin birliği dedikçe, evladımızı, Gülşah'ımızı defnederken, kabir başındayken elinde mikrofon bize saldırıyordu. İyilikten anlamayan Devlet Bey 90 gün hasta yattı. 90 gün ağzımızı açıp laf etmedik ama bu memleketin evladı olup da cenaze evine saldıranı, iyi günde kötü günde birlikte olmayanı bu millet görüyor." CHP olarak seçimlerden birinci parti olarak çıkınca "normalleşme çağrısı" yaptıklarını vurgulayan Özel, "Manisa'da, 'AK Parti'nin mahalle başkanıyla CHP'nin mahalle başkanı cenazesini birlikte kaldırıyor, düğününü birlikte yapıyor' demiştik. Bu, millet tarafından takdir gördü ama Tayyip Bey tarafından tepki gördü. 'Oylarımız düşüyor' diye kavgaya sarıldı. Şimdi 2026 yılının ilk mitinginden açıkça söylüyorum. 2026 yılı yeni bir siyasetin miladı olacak. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Başta muhalefet partileri, her biri diğeriyle el ele, omuz omuza dayanışma içinde bu cephe iktidarı, halden anlamayan iktidarı, sadece kendini düşünen iktidarı değiştirmek için tüm muhalefetle kol kola, omuz omuza olacağız." ifadelerini kullandı.