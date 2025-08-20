CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Üsküdar mitinginde konuştu:

CHP Genel Başkanı Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Üsküdar'da miting yapacaklarını söylediklerinde "Yazın İstanbul'da miting mi olur? Millet memlekette, tatilde, hele bu akşam Fenerbahçe'nin maçı var, millet maç izler. O koca meydan dolmaz." diyenlere, "Mitinge değil eyleme geldikleri" yanıtını verdiklerini kaydetti.

Üsküdar'da 48. buluşmayı gerçekleştirdiklerini aktaran Özel, "Üsküdar'ı dört dönemdir Adalet ve Kalkınma Partisi yönetti. Buraya 'AK Parti'nin kalesi.' diyorlardı. 'Ne yaparsak yapalım Üsküdar bize oy verir, burası bizim kalemiz.' diyorlardı. 19 Mart'tan beri bugün burası 48. buluşmamız ve bütün Türkiye'ye ilan ediyoruz ki artık kale siyaseti bitmiştir. Kaleler kimsenin değildir. Üsküdar artık milletin kalesidir." diye konuştu.

Özel, Üsküdar'daki her günün bir öncekinden başarılı olacağını, herkese güvendiğini vurgulayarak, ülkede birilerinin kendini çok ayrıcalıklı ve güvenli hissettiğini öne sürdü.

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri güvende, birileri güvende değil. Bu iktidarın yönettiği bu düzende işçilerimiz, madenciler, şiddete uğrayan kadınlar, pazar yerinde katledilen çocuklarımız, para hırsı için öldürülen yeni doğanlar, yanan ormanlar, ormanın içindeki canlar, onları kurtarmaya gelen kahramanlar güvende değil. Milletin ihtiyaç duyduğu anda onları yalnız bırakanların bir kara düzeni içindeyiz. AK Parti'nin kara düzeni, çocuklara, kadınlara bebeklere, askerlere, doğaya, hayvanlara, bu ülkeye iyi gelmiyor."