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        Haberler Magazin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununu izledi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununu izledi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililerle birlikte Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı oyununu seyretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 20:36 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:36
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        Erdal Beşikçioğlu'nun oyununu izledi
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        Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı oyunuyla 100'üncü Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

        Erdal Beşikçioğlu, oyundan sonra şu ifadeleri kullandı; "Bu akşam sahnede olmak benim için çok özel ve anlamlıydı. ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ni sahnelerken, CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, CHP Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayek Böke, Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Can Güner ve kıymetli eşi, CHP Ankara İl Başkanımız Sayın Ümit Erkol ve Milletvekilimiz Sayın Tekin Bingöl ile değerli eşlerinin izleyiciler arasında olması benim için büyük bir gururdu."

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        Erdal Beşikçioğlu, sözlerine şöyle devam etti; "Sanat, sadece bir sahne değil; bir toplumun ruhunu besleyen en güçlü değerlerden biridir. Etimesgut’ta sanatın her alanını desteklemeye ve tiyatro sahnelerimizi hep açık tutmaya devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımıza ve tüm misafirlerimize, bu anlamlı geceye teşrif ettikleri için gönülden teşekkür ediyorum."

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        Fotoğraflar: Instagram

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        #Özgür Özel
        #Erdal Beşikcioğlu
        #Bir Delinin Hatıra Defteri
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