Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ABD'de Türkevi'ne ziyaret

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ABD'de Türkevi'ne ziyaret

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ni ziyaret etti. Özel Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile Türkevi'nde bir görüşme yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 21:14 Güncelleme: 26.09.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere ABD’nin New York kentine gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün kentteki Türkevi’ni ziyaret etti.

        Özel’e ziyarette CHP Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli eşlik etti.

        ÖZEL'DEN YAZAL'A HEDİYE

        Özel ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile Türkevi’nde bir görüşme yaptı. Özel ve beraberindeki heyet ve Başkonsolos Yazal'ın görüşmesi yerel saat ile 10.00’da başladı. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Özel, Başkonsolos Yazal’a Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı hatırası için özel basılan parayı hediye etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel
        #ahmet yazal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bir rüya görüyor"
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        BM Genel Kurulu'nda konuştu
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kan izinin kime ait olduğu ortaya çıktı
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Lübnan'a saldırmaya devam edecek
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Babası vefat etti
        Babası vefat etti
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?