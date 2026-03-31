CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nu takip etmeyi bıraktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gece saatlerinde Instagram hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile Canan Kaftancıoğlu’nu takip etmeyi bıraktı. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından, Özel ikiliyi yeniden takibe aldı.

DAVA ÖNCESİ KRİTİK HAMLE

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, mutlak butlan davası öncesinde gece saatlerinde kritik bir hamlede bulundu.

REKLAM

TAKİPTEN ÇIKARDI

Özgür Özel, 2,4 milyon takipçisi bulunan kişisel Instagram hesabından takip ettiği CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu takipten çıkardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

CHP liderinin iki ismi takipten çıkması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Özgür Özel ertesi gün sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Canan Kaftancıoğlu’nu yeniden takip etti.

CHP'den gelen açıklamada; artık aktif olmayan hesaplar, AKP'ye geçen bazı isimler gibi kriterlerle temizlik yapılırken, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu'nun da yanlışlıkla takipten çıkarıldığı belirtildi.

SIRADAKİ DURUŞMA YARIN

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın sıradaki duruşması yarın görülecek.