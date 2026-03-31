        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nu takip etmeyi bıraktı | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nu takip etmeyi bıraktı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nu kısa süreliğine takipten çıkardı. Özel, ertesi gün iki ismi yeniden takip ederken, CHP'den yapılan açıklamada bunun bir yanlışlık sonucu gerçekleştiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Önce bıraktı sonra takip etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gece saatlerinde Instagram hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ile Canan Kaftancıoğlu’nu takip etmeyi bıraktı. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından, Özel ikiliyi yeniden takibe aldı.

        DAVA ÖNCESİ KRİTİK HAMLE

        CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, mutlak butlan davası öncesinde gece saatlerinde kritik bir hamlede bulundu.

        TAKİPTEN ÇIKARDI

        Özgür Özel, 2,4 milyon takipçisi bulunan kişisel Instagram hesabından takip ettiği CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu takipten çıkardı.

        SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

        CHP liderinin iki ismi takipten çıkması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Özgür Özel ertesi gün sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Canan Kaftancıoğlu’nu yeniden takip etti.

        CHP'den gelen açıklamada; artık aktif olmayan hesaplar, AKP'ye geçen bazı isimler gibi kriterlerle temizlik yapılırken, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu'nun da yanlışlıkla takipten çıkarıldığı belirtildi.

        SIRADAKİ DURUŞMA YARIN

        CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın sıradaki duruşması yarın görülecek.

        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik