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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yargıtay'ın kararı Meclis'e karşı darbe girişimidir

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yargıtay'ın kararı Meclis'e karşı darbe girişimidir

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın kararının Meclis'e karşı darbe girişimi olduğunu belirterek, "Karar elbette Can Atalay'ı mağdur eden bir karardır. Ancak kararın hedefindekiler Can Atalay'la sınırlı değildir. Can Atalay kararı örneği ile anayasayı hiçe sayma, anayasaya direnme, anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir. Karar Meclis'e karşı darbe girişimidir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 02:51 Güncelleme: 09.11.2023 - 02:56
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        CHP Genel Başkanı Özel'den Yargıtay'a 'Can Atalay' tepkisi
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        Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay davasında Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi´nin (AYM) kararına uymayıp yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine, CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu, Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısı üzerine akşam saatlerinde olağanüstü toplantı düzenledi.

        DHA'nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargıdaki son gelişmelerin konuşulduğu olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Özel, "Karar elbette Can Atalay'ı mağdur eden bir karardır. Ancak kararın hedefindekiler Can Atalay'la sınırlı değildir. Can Atalay kararı örneği ile anayasayı hiçe sayma, anayasaya direnme, anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir. Karar ile sadece Can Atalay'ı değil Hatay halkını, tüm seçmenleri, TBMM'nin kurumsal yapısını, Anayasa Mahkemesi üyelerine had bildirmeye kalkmakta ve kendilerini milli iradenin üzerinde görmektedirler. Karar Meclis'e karşı darbe girişimidir. Görünen odur ki filler tepişirken çimenler ezilmektedir. Ama Anayasa Mahkemesi'yle Yargıtay tepişip Can Atalay'ın haklarının ezilmesinin çok ötesindedir. Tepişen, aralarında çatışan Cumhur İttifakı'nın bizatihi kendisidir. Kriz, Cumhur İttifakı'nın krizidir. Kriz, MHP- AK Parti krizidir. AK Parti içindeki kliklerin çatışma krizidir. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bir bileşeninin desteklediği, şımarttığı birilerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yargı krizine, bir devlet krizine sokacağı ciddi bir krizdir. Ve buna el koymak direnmek gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

        "HALKI BU KALKIŞMAYI BASTIRMA DAVET EDİYORUZ"

        Özel, "Halkı bu kalkışmayı bastırma davet ediyoruz. 15 Temmuz akşamı bu Meclis kapalıydı. O cuma gecesi jetler uçarken, ne istedilerse verdikleri, bir dediklerini iki etmedikleri kişiler, 2010 anayasa değişikliği ile devlette, yargıda, orduda kurdukları hakimiyetle bu milletin üzerine tank sürerken biz Meclis Başkanı'nı arayıp 'Bu darbe girişimi sadece hükümete karşı değil, millete karşıdır, Meclis'i açın' dedik. Meclis kürsüsünde konuşma yapmış, 'Vakit anayasaya sahip çıkma vaktidir' diyen 15 milletvekilinden bir tanesiyim. Şimdi şunu söylüyorum, bu darbeye kim direnirse arkasında CHP'yi bulacaktır" diye konuştu.

        "NUMAN KURTULMUŞ DİRENECEKSE ARKASINDA CHP'Yİ BULACAKTIR"

        Önceki süreçte 1 aylık süre boyunca Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmeyerek AYM kararını bekleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un demokratik bir tavır sergilediğini vurgulayan Özel, "Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu darbeye direnirse, ki direnmelidir. Çünkü darbeciler Numan Kurtulmuş'a kararda şunu söylüyorlar: 'Anayasa Mahkemesi'nin dairemizin verdiği onama kararından yaklaşık bir ay sonra ihlal kararı verdiğinde TBMM tarafından bu süreçte hükümlü Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin anayasanın açık hükmüne rağmen tamamlanmadığı anlaşılmıştır.' Burada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AYM'nin vereceği kararı bekleyerek demokratik bir tavır sergilemiştir. Daha önce Cemil Çiçek dönem sonuna bırakarak, ondan önce Meclis başkanları dönem sonuna bırakarak milli iradenin temsiline olanak vereceği içtihat yerleşikken, bunun aksine geçmiş dönemdeki birkaç kötü kararı bekleyenler Numan Kurtulmuş'a ayar veriyorlar. Numan Kurtulmuş direnecekse arkasında CHP'yi bulacaktır" dedi.

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