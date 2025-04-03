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        Haberler Gündem CHP haberleri: Özel'den erişim engeli açıklaması | SON DAKİKA HABERLER

        Özel'den erişim engeli açıklaması

        Sosyal medyada bazı hesaplara yönelik erişim engeline ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. İşte Özel'in o açıklaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:12
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        Özel'den erişim engeli açıklaması
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        CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır. 19 Mart cuntacıları da RTÜK’ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar.

        BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapan profillere erişim engeli getirmeye çalışıyorlar. @xturkiye ve @GlobalAffairs’e açık çağrımdır:

        Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti. Bu güne kadar yüzlerce sayfayı 'nasıl olsa anlaşılmaz' diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün."

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        #Özgür Özel
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