TBMM'de, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

YOZGAT MİTİNGİ

"Geçtiğimiz cumartesi günü Yozgat'taydık ve il tarihinin en büyük mitinglerinden birini gerçekleştirdik. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Yozgatlılara teşekkür ediyorum. Meydan burada diyenlere yürekten teşekkür ediyorum. Saraçhane direnirken, 2 Nisan'da Yozgat'ta traktörleriyle eylem yapan Yozgat'ın köylüleri dünyanın gündemine oturdular. Bütün Türkiye Yozgat'ın sesini de onların karşısındaki ceberut hükümeti de gördü. CHP, Yozgat'ta yüzde 2-4 oy almış, ne işimiz var Yozgat'ta diyenlere karşı biz Yozgat'ın ve kalbimizin sesini dinledik. Her türlü adaletsizliğe, vergideki adaletsizliğe, mahkemedeki adaletsizliğe isyan eden Yozgat, buna isyanın sembol kentlerinden bir tanesi oldu.

O günden bugüne bütün televizyonlar Yozgat'taki mitingi ve traktör sayısını konuşuyorlar. Gündemi belirleyen Yozgatlı çiftçilerin alınlarından öpüyorum; iyi ki varlar. Oy kendilerine verilince Anadolu irfanı diyenler, Yozgat'ta meydanı dolduranlara demedik laf bırakmadılar.

"KUTUPLAŞMADAN YANA DEĞİLİZ"

Yozgat'ta kendisini bulan herkese şunu söyleriz. Biz kutuplaşmadan, kamplaşmadan yana değiliz. Bir tarafta adaletsizlikten yılmış milyonlar var; onların karşısında da bu iktidar sürsün diye bir avuç kişi var. Biz halkın iradesini önceliyoruz. Halkın önünden sandığı almaya çalışanların, Cumhurbaşkanı adayını alıp hapse atanların karşısında demokratlar olarak, Yozgat'taki gibi omuz omuza hep beraberiz.

Biz Gazi'nin bıraktığı mirastan sandıktan yanayız, Cumhuriyet'ten yanayız. Biz hep omuz omuza olduğumuz için biz kazanacağız. Tek adam kaybedecek.

"DEVLET ADALETLE YÖNETİLİR"

9 Ekim'de darbe yapmaya karar verdiler ve İstanbul'a yolladılar savcıyı. Kumpas kurmaya, arkadaşlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışmasına biz karşı çıkıyoruz. Biz bu darbeye direndik. Darbenin başına cunta dedik. Onlar geçmişte mağdur bugün ise zalim oldukları için kendilerini savunmaya çalıştılar. Bazen tehditlerle bazen bir adım geri atarak ama darbe fikrinden hiç vazgeçmediler. Abdullah amca da dedi ki, 'Turpla, şalgamla değil devlet adaletle yönetilir' dedi. Bu devran değişecek ve adaletle ülkeyi yönetenler bu ülkenin başına gelecek.

Geçen yıl bu zamanlar Narin, Mattia Ahmet ve Sıla bebek yaşıyordu. Küçücük 8 yaşındaki Narin cinayetinin üzerine tam anlamıyla gidilemedi. 14 yaşındaki Mattia Ahmet hunharca katledildi. Bir yanda adalet arayan milyonlar var bir yanda tehdit alan anne babalar var. Meclis'imizin açılışının 105'inci yılında and olsun ki hukuku egemen kılacağız ve kimsenin evladını bu memlekette sahipsiz bırakmayacağız.

Biz milli iradeyi savunuyoruz. Milli irade bir saldırı altında, ama şükürler olsun ki bu millet, iradesine sahip çıkıyor. Atatürk, 24 Nisan 1920'deki tutanaklarda, 'Milletin gücünü millete göstermek gerekir' diyor. 4 kişilik mazbata komisyonu kuruluyor ve milletin vekillerinin, temsilcilerin mazbatasını kontrol ettirip milletin gerçek temsilcileriyle yola çıkıyor.

"ARKADAŞLARIMIZ HAKSIZ YERE TUTUKLU"

Milleti de devleti de teslim etmeyen küçük bir grup, 34 gün önce hazırladığı darbe planını devreye soktu. Savaş hukukunda bile olmayan şeyleri yaptılar; 31 yıl önceki diplomayı iptal ettiler. Savaşta bile tapular geçersiz sayılmaz. Savaşı kazanan devlet, resmi belgeye saygı gösterir. Saygı duyması gereken evraka saygı duymayan sadece rakibini ekarte etmeye çalışan bir uygulamayla karşı karşıyayız. 100'e yakın arkadaşımızı haksız yere tutuyorlar.

Bir iddia kanıtlanamadı ama 24 şirkete kayyum atadılar. O şirketleri batırmaya, o şirketlerde çalışanları oraya sokmamaya çalıştılar. Etkin pişmanlıktan faydalanan bir kişinin sözüne ilişkin izahat yaptım. Silivri'de onlarca görüşme yaptım. Yazılamayan bir iddianame var. Gizli tanıkların ifadesinin somut delillerle desteklenmesi gerekiyor. Gizli tanık ifadeleri, Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının verdiği tiyolar. Biz böyle yapardık onlar da böyle yapar düşüncesiyle. Bizim taraftan kimsenin başı önüne eğilmiyor.

Yalancı tanıklık için zorlamaya başladılar. O yalancı tanıklıklarının ispatını ortaya koyamayanlar ileride hesap verecekler. Şimdi etkin pişmanlığa sarılmaya giriştiler. İfadesine baktığınızda Ekrem başkanı suçlayan bir cümle de yoktur.

"VESAYET YARGI SOPASIYLA DA KURULUR"

'Ben bu kapıdan çıkar giderim, 10 yıl evlatlarının yüzünü göremezsin. Bence daha iyi bir ifade vermelisin. 5 dakika daha buradayım. 5 dakikada kararını ver. Sana hayatının fırsatını sunacağım' diyorlar. Bundan sonra 15 tane itirafçı çıksa da bu şartlar altında ortaya çıkacak ifadelerle etkin pişmanlık ve adalet sağlanabilir mi? Milletin iradesine baskı yapıp, yön vermeye vesayetçi denir. Vesayetçi postal giydiğinizde de kravat taktığınızda da tanınır.

Vesayet asker eliyle de kurulur yargı sopasıyla da. Bu millet haksızlığa katlanır ama seçme hakkına el uzatıldığında, o vakitten sonra vesayetin kaynağı korksun. 19 Mart cuntasını darma dağın edecekler. TRT, 31 Mart seçimlerinden önce Erdoğan ve AK Parti'ye 1945 dakika, CHP ve bana 25 dakika vakit ayırdı. Tarafsız yayıncılık yapması gereken TRTÜ bir avuç cuntacıya hizmet etmektedir. TRT'yi eleştirmek, kamunun haber almasına yönelik saldırıymış.

RTÜK, muhalif kanallara 7 kez ceza kesti. Sinan Ateş davasıyla ilgili tetikçiye, katil dediği için. Kartalkaya yangınıyla ilgili olarak ceza kesiliyor. İmamoğlu'nun çatıyı 20 santim yüksek yapmakla ilgili olarak dosya TRT'ye servis edilmiş, TRT usulsüz yapıya kullanım izni diye bunu izleyenlere sunuyor. TRT, 22 Mart'ta evlatlarımız provokatör olmakla da suçladı; polisten kaçan çocuklar İBB'ye sığınırken camlar kırıldığı için. TRT, iddiası bile demiyor. Nerede adalet nerede insaf? Hepimizin paralarıyla o TRT'deki ödemeler yapılıyor. 19 Mart cuntası TRT'yi ele geçirmiş olabilir ama millet bizimledir.

"50 MİLYOR DOLARI YAKTILAR"

Zorda olan ekonomimizi 19 Mart darbecileri batırdı. 50 milyar doları yaktılar. Mehmet Şimşek, bu parayı zor günlerde harcamak için topladığını söyledi. 1.9 Trilyon lira para yapıyor.

Türkiye'deki bütün çiftçilerin borcu 1 Trilyon lira, kalanı da çiftçi başına 412 bin TL ödeme yapabilirlerdi. Böyle bir parayı yaktılar.

Atanmayan öğretmenler var 1 milyon tane. İşte o öğretmenlerin 3 yıllık maaşını peşin ödeyebilirdi.

14 bin 500 alan emeklinin maaşını 22 bin TL asgari ücrete çıkarmış olsaydı da bu 100 milyar TL yapardı. Yani harcanan paranın 19'da 1'iyle bunu yapabilirlerdi.

Koltuklarından kalkmıyorlarsa var bunun bir nedeni. Darbenin mali ayağı olan Mehmet Şimşek, yüzde 3.5 faiz artırdı. Güya enflasyon düşecek. Faizi yüzde 2.5 indirmeleri gereken gün yüzde 3.5 çıkarmak zorunda kaldılar. Dünyada faizi en yüksek olan 3 ülke arasındayız.

Vatandaşın tüketici ve kredi kartı borcu katlandı ve 4 milyon insan takipte. Asgari ücretli 6.5 gram altın alabiliyordu 19 Mart'tan sonra bu 5 gram altına düştü. Emekli maaşı 4.5 gram altından 3.5 grama düştü. Ekrem İmamoğlu'na operasyon yapılmasa böyle bir tablo ile karşılaşmayacaktık.

"GÖL MANZARALI EVLER PAZARLIYORLAR"

9 Ekim'de Akın Gürlek görevlendirildi, 27 Şubat 2025'te cuntanın başı Kanal İstanbul haritasının başında poz veriyor. Murat Kurum, İstanbul'a aday olduğunda, 'Kesinlikle İstanbul'da Kanal İstanbul diye bir niyetimiz yok' diyorlardı. Oysa ihaleleri vermişler, 24 bin konut için hazırlıklara başlamışlar. Arap basını 3.5 dakikalık aynı haritalarla, vatandaşlık garantili, göl manzaralı evler pazarlıyor. Bu toplantıyı İBB başkanı kendisinden değil, ama İstanbul için toplantı yapıyor.

Bir kumpas davası kurulacak, hırsız davasıyla uğraşırken, oraya kayyum oturtmaya çalıştılar. Arap medyası şu an cayır cayır burayla ilgili reklamlar veriyor. Su toplama alanını yapılaşmaya açıyorlar. Şu an oralarda binlerce dozer çalışıyor. Şu an kanalı yapamıyorlar ama etrafındaki konutları yapıyorlar. Belki de bilmediğimiz paranın bir bölümünü de peşin almışlar.

81 ilde itirazımızı yükseltmeye devam edeceğiz. Eğitimde yaptıkları mülakatlar tam bir rezalet ve gün gün takip ediyoruz. Yapılan 15 bin öğretmen ataması AKP tarihinin en düşük öğretmen atamasıdır. Erdoğan, 1 milyon 45 öğretmeni mezun etmiştir ancak 15 bininin atamasını yapmıştır. Proje okullardan 6 bin tane çok iyi öğretmen atmış kendi sendikasından 6 bin tane öğretmen getirmeye çalışmaktadır.

"HİÇBİR RESMİ KAĞIDIN DEĞERİ KALMADI"

Gerekirse agari ücret 4 kez zamlanır dediğin için bu insanlar sana oy verdi. Kanal İstanbul gündemimizde yok dediğiniz için bu millet size oy verdi. Ekrem başkanın diplomasının iptal edildiğini gün bu ülkede hiçbir resmi kağıdın değerinin kalmadığını söylemiştir.

Depremin üzerinden 2 yıl 3 ay geçti ve 201 bin konut verildi ve 10 ilde verilen sözün sadece yüzde 30'unu tutabildin. Hatay'da ise verilen sözün yüzde 18'i tutulabilmiş durumda. Şimdi milletin zeytinliğini acele kamulaştırmaya çalışıyor. Maalesef bu ülkede hukukun ve devletin sözünün öneminin kalmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Kırıkhan'da insanların tapularına çökmekteler. Hatay'ın iradesini çaldıkları gibi oradaki insanlarımızın tapularını çalıyorlar. Bunu sizin burnunuzdan fitil fitil getireceğiz.

"RÜMEYSA'YI BIRAKIN' DESENE"

Gazze'yle ilgili iktidarın ikiyüzlülüğünü takip ediyoruz. ABD'de yargılanan Rümeysa'yla ilgili kararla ilgili Tayyip Erdoğan ağzını açıp söz söyleyemiyor. Trump bir sert telefonla papazını aldığını hatırlatıyor. Bari bir telefon açar da o zaman rahibi vermiştim bırak kızımızı der insan. Trump Gazze'de soykırım yetmiyormuş gibi tehcir yapmaya hazırlanıyor. Ege'de hidrokarbon yatakları var. Avrupa'ya 100 yıl yatacak hidrokarbon var Filistin açıklarında. ABD ve İsrail oyununu kurmuş ağızlarından bir kelime çıkmıyor.

İstanbul'da Filistin için yürüyüşümüze engel oluyor. Almanya, savaş uçağı vermiyor biz oradaki muhataplarımız için, Türkiye Erdoğan'dan büyüktür aman yapmayın. Türkiye o tek adamdan büyüktür diyoruz. Kimse endişelenmesin yeni şansöyle seçildikten sonra hem kendisiyle hem de tüm bakanlarla görüşürüz Türkiye'nin hakkını aslanlar gibi savunuruz.

Türk dünyasıyla ilgili çok iddialıydılar. Türk cumhuriyetleri bırak Kıbrıs'ı, oturdular Semerkant'ta ikna edildiler, Güney Kıbrıs Rum kesimini tanıyıp oraya büyükelçi görevlendirdiler. Kıbrıs davasını paspas ettiler. Türkiye'nin dış politikasını iflas ettirdiler. Kıbrıs'a hava indirme tugayı inerken, Kıbrıslı çocuk 'Bizimkiler geliyor' diyordu. O zaman Kıbrıs'ı alan solda Ecevit, sağda Erbakan varken, bugün Kıbrıs'ı satan Erdoğan'dır.

"HEYBEDEN KIBRIS KADAR TURP ÇIKTI"

Heybeden Kıbrıs kadar turp çıktı. Kıbrıs gibi yere meslekten gelmeyen büyükelçi atadılar. Sonra görevden aldılar. Neden görevden aldınız dedik cevap vermediler. Bizim kitabımızda aile ile uğraşmak yoktur. Bizzat kendisi yargılanır, sorgulanır cezası kesilir. 45 kaset, 5'i kayıp, 40' var. Bu 45 kaseti ilk söyleyen Sedat Peker, ismi geçen Süleyman Soylu. Senin aileni karıştırmaya çalışanları çok uzakta arama. Ey Süleyman Soylu ben nerede ne konuşacağımı senden öğrenecek olsam senden beter olayım. Kıbrıs yıkılıyor, kasetler, tanıklar, ispatlar. Bir soruşturma açılmıyor. Öbür tarafta devletin televizyonuna bak: Çatıyı büyüttü, terası küçültmüş, yatak odasını büyütmüş haberi. Bunları milletimize şikayet ediyorum.