CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, Hatay'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin itirazlarını sunmak üzere YSK'ye geldi.

AA'da yer alan habere göre "Hatay'da itiraz süreçleri devam ederken mazbatanın AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'e verilmemesi" yönünde dün başvuru yapan CHP, mazbatanın verilmesinin ardından bu kez de seçim sonuçlarına itiraz etti.

YSK Başkanı Ahmet Yener'le görüşen Özgür Özel adına çıkışta parti yönetiminden isimler açıklama yaptı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Özel'in ses tellerinden geçirdiği operasyon nedeniyle konuşamadığını belirtti. REKLAM "HATAY'DA SEÇİMİN YENİLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ" CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Hatay seçimlerine ilişkin olağan ve olağanüstü başvurularını gerçekleştirdiklerini, belirledikleri usulsüzlüklere ilişkin 80 sayfalık bir dilekçe sunduklarını dile getirdi. Çiftçi, "Hatay'da talebimiz, bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup, 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu 3 bin ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespitini ve seçimin iptalini talep ediyoruz. Yine bizim tespit edebildiğimiz yirmi sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Hatay'da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz." diye konuştu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise 10 milletvekiliyle, Hatay'da ilk günden itibaren seçimleri takip ettiklerini aktardı. YSK'nin, Hatay İl Seçim Kurulu'na, "Bir mazbata işlemi yapmayın" diye yazı gönderdiğini iddia eden Gökçen, "Apar topar bir mazbata törenin yapıldığını görmüş olduk. Başvurularımızı yaptık, yarın gündeme alınmasını bekliyoruz." dedi.