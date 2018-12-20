Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti işbirliğinde gözler, 21 büyükşehirin ilçelerine çevrildi. CHP'li Oğuz Kaan Salıcı ile İYİ Parti'li Koray Aydın'ın, hangi ilçede kimin adayının destekleneceğine ilişkin görüşmeleri sürüyor. Edinilen bilgilere göre, CHP'nin elinde olan ilçeler CHP'ye, İYİ Parti'nin elindeki ilçeler de İYİ Parti'ye bırakılacak. Geri kalan ilçelerde de, hangi parti güçlü ise o partinin desteklenmesi formülü üzerinde duruluyor.

BAŞKENT'TE ADAY TAMAM, SIRA İLÇELERDE

Ankara'da CHP'nin iddiasının düşük olduğu 10 civarında ilçenin İYİ Parti'ye bırakılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

15 ilçede de CHP'nin desteklenebileceği ifade ediliyor. İstanbul ve İzmir konusundaki müzakereler ise sürüyor. İşbirliği kapsamındaki Antalya'da da Serik gibi 5-6 ilçenin İYİ Parti'de olması, geri kalan yerlerde ise CHP'nin adayının desteklenmesi öngörülüyor. Ayrıca İYİ Parti'nin Bodrum ve Fethiye konusunda ısrarcı olduğu, ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığı öğrenildi.

"İŞBİRLİĞİNİN DOĞASI GEREĞİ..."

İlçelerin ardından da sıra, işbirliği dışında tutulan Erzurum, Ordu ve Kahramanmaraş gibi büyükşehirler gelecek. Seçim çevreleri tekrar gözden geçirilecek. Bir diğer başlık ise il belediyeleri. Bu kapsamda İYİ Parti'nin Isparta, Afyonkarahisar, Karabük ve Düzce'de kendi adaylarının desteklenmesini isteyeceği konuşuluyor. Ayrıca CHP'nin elinde bulunan Edirne ve Çanakkale gibi 8 il belediyesinde de "işbirliğinin doğası gereği" İYİ Parti'nin aday çıkarmaması bekleniyor.

PARTİ MECLİSİ 4 OCAK'TA

İki partinin anlaşması çerçevesinde Mersin'de "yarış" kararı alınmıştı. Gözler de CHP'nin adayına çevrildi. Mersin adayının 4 Ocak'ta toplanacak Parti Meclisi'nde belirlenmesi bekleniyor. Ön plana çıkan iki isim var. Eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ile uzun bir süredir saha çalışmalarını sürdüren Selçuk Dereli. Aynı toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ