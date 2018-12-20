- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti işbirliğinde gözler, 21 büyükşehirin ilçelerine çevrildi. CHP'li Oğuz Kaan Salıcı ile İYİ Parti'li Koray Aydın'ın, hangi ilçede kimin adayının destekleneceğine ilişkin görüşmeleri sürüyor. Edinilen bilgilere göre, CHP'nin elinde olan ilçeler CHP'ye, İYİ Parti'nin elindeki ilçeler de İYİ Parti'ye bırakılacak. Geri kalan ilçelerde de, hangi parti güçlü ise o partinin desteklenmesi formülü üzerinde duruluyor.
BAŞKENT'TE ADAY TAMAM, SIRA İLÇELERDE
Ankara'da CHP'nin iddiasının düşük olduğu 10 civarında ilçenin İYİ Parti'ye bırakılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtiliyor.
15 ilçede de CHP'nin desteklenebileceği ifade ediliyor. İstanbul ve İzmir konusundaki müzakereler ise sürüyor. İşbirliği kapsamındaki Antalya'da da Serik gibi 5-6 ilçenin İYİ Parti'de olması, geri kalan yerlerde ise CHP'nin adayının desteklenmesi öngörülüyor. Ayrıca İYİ Parti'nin Bodrum ve Fethiye konusunda ısrarcı olduğu, ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığı öğrenildi.
"İŞBİRLİĞİNİN DOĞASI GEREĞİ..."
İlçelerin ardından da sıra, işbirliği dışında tutulan Erzurum, Ordu ve Kahramanmaraş gibi büyükşehirler gelecek. Seçim çevreleri tekrar gözden geçirilecek. Bir diğer başlık ise il belediyeleri. Bu kapsamda İYİ Parti'nin Isparta, Afyonkarahisar, Karabük ve Düzce'de kendi adaylarının desteklenmesini isteyeceği konuşuluyor. Ayrıca CHP'nin elinde bulunan Edirne ve Çanakkale gibi 8 il belediyesinde de "işbirliğinin doğası gereği" İYİ Parti'nin aday çıkarmaması bekleniyor.
PARTİ MECLİSİ 4 OCAK'TA
İki partinin anlaşması çerçevesinde Mersin'de "yarış" kararı alınmıştı. Gözler de CHP'nin adayına çevrildi. Mersin adayının 4 Ocak'ta toplanacak Parti Meclisi'nde belirlenmesi bekleniyor. Ön plana çıkan iki isim var. Eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ile uzun bir süredir saha çalışmalarını sürdüren Selçuk Dereli. Aynı toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.