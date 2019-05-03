Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen CHPI'li belediye başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.



Torun başkanlığındaki heyet ilk olarak Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Heyet, mozolede saygı duruşunda bulundu.



Torun ve belediye başkanları daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Torun, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Aziz Atam, Büyük eseriniz CHP'nin yurdun dört bir yanında, genel seçilmiş belediye başkanları ile manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda ve halkımızın hizmetinde azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Demokrasi özgürlük ve bağımsızlığa olan bağlılığımızla yolumuza devam ediyoruz."



Torun ve beraberindekiler daha sonra İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.