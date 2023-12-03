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        Haberler Gündem CHP'li Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanlığı için aday adayı oldu

        İBB Başkanlığı aday adaylığı için CHP'ye başvuran Kerimoğlu'ndan ön seçim talebi

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için CHP'den aday adaylığı başvurusunu yapan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Hiçbirimizin ön seçimden kaçmaya, sandıktan kaçmaya, parti içinde hukuk ve demokrasi temelinde yapılacak seçimden kaçmaya hakkı yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:45 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:45
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        CHP'li Kerimoğlu, İBB Başkanlığı için aday adayı oldu
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        Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu, Bakırköy'de partililerle düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçimi sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük haksızlık yapıldığını savundu.

        CHP'nin parti için demokrasi ilkeleri gereği adaylığının eleştirilmesinin haksız olduğuna dikkati çeken Kerimoğlu, uygun adayın belirlenmesi için ön seçim yapılması gerektiğini söyledi.

        Kerimoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenerek, "Bugün görevde olan İBB Başkanı (Ekrem İmamoğlu), zaten eğer başarıları var ise zaten örgütünün sesini dinlemişse zaten partimize karşı sorumluluğunu yerine getirmişse kendisine verilen bu yetki ve sorumluluğu İstanbul halkının hizmetine kullanmışsa niçin ön seçimden kaçsın? Eğer örgütünü parayla, pulla, işle, makamla, birtakım siyasi heves ve heyecan dışı araç ve gereçlerle manipüle etmemişse niçin ön seçimden kaçsın?" diye sordu.

        İBB seçimlerinde CHP ilkelerine bağlı bir adayın olması gerektiğini savunan Kerimoğlu, şöyle devam etti:

        "CHP örgütüyle kucaklaşmak yerine önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi beşli çetelerle kucaklaştıysa eğer heyecanını örgütüne sarılmak yerine CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığının önüne engel olmak isteyen ablasıyla 'çak' yapıp sarıldıysa Cumhuriyet Halk Partili yoksulları, emekçileri 'İBB'de işe alıyorum' diye yazın sıcağında otopark bekçiliğine yolladıysa ama onun yerine AKP'li, MHP'li, İYİ Partilileri genel sekreter, daire başkanı, müdür, üst düzey bürokrat yaptıysa tabii ki ön seçimden kaçar."

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        Kerimoğlu, ön seçim ve örgütün huzuruna çıkmanın herkesin sorumluğu olduğunu vurgulayarak, "Hiçbirimizin ön seçimden kaçmaya, sandıktan kaçmaya, parti içinde hukuk ve demokrasi temelinde yapılacak seçimden kaçmaya hakkı yok." ifadelerini kullandı.

        İTTİFAKSIZ SEÇİM ÇAĞRISI

        CHP'nin yerel seçimlerde tek parti olarak seçimlerde büyük başarılar elde edebileceğini iddia eden Kerimoğlu şunları kaydetti:

        "Biz artık İstanbul'da hiçbir ittifaka ihtiyaç duymadan CHP olarak seçim kazanacağız. Biz artık CHP'ye seçim kazandırdı diye altında birtakım partilerin sözüm ona birtakım yöneticilerine ihale vermek, daire başkanlığı vermek, bürokratik kadroları vermek zorunda değiliz. Çünkü CHP bu ülkenin kurucu ve birleştirici partisidir. Bundan sonra CHP'ye baskı kuran, şantaj yapan, tehdit eden, beklenti içinde olan, üstelik de seçim kaybettiğimiz gece kahkaha atanlarla bir daha asla ittifak yapmayacağız ve ittifaksız İstanbul'u kazanacağız."

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