- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK),Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Genel Merkez'de toplandı.
Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Öztrak, "Meselenin esasına girmek yerine görüntüsüyle uğraşıyorlar. Memleketin başına musallat ettikleri hastalıkları tedavi etmek, iyileştirmek yerine hastalığın göstergelerinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bunlar için önemli olan bir tek şey var; 31 Mart'a kadar zarfı düzgün göstermek. Yani işin içeriğine, temel nedenlerine hiçbir şekilde bakmıyorlar. Enflasyon ve işsizlik gibi temel verilerde gerçek durum, TÜİK'in hesap oyunlarıyla gizleniyor. Bankalar lisans iptalleriyle tehdit ediliyor. Özel mülkiyet ve miras hukuku yok varsayılıyor. İktidar sadece siyasette değil ekonomide de giderek despotlaşıyor. Bunun sonu yatırım havuzunun daha da kuruması olur, işsizlik ve fakirliğin daha da artması olur" diye konuştu.
'PAZARA GELMEDEN TARLADA FİYATLAR UÇMUŞ'
Ocak ayında gıda fiyatlarının yüzde 6,9 arttığını kaydeden CHP'li Öztrak, "Şuna cevap versinler; TÜİK'in en son açıkladığı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, ocak ayında yüzde 8,3 artmış. Ocakta gıda fiyatları, yüzde 6,9 artmıştı. Demek ki tarladaki fiyat, raflardaki ve sofralardaki fiyattan daha hızlı artmış. Ocak ayında tarlada fiyatı en çok artan ürünler patlıcan yüzde 65, dolmalık biber yüzde 48, domates yüzde 48. Yani daha pazara gelmeden tarlada fiyatlar uçmuş. Telefonla tehdit edilen marketlerde sebze- meyve satış fiyatları alış fiyatlarının altında. Bunu etiketlere baktığınızda da görebiliyorsunuz. Bunu sürdürmek mümkün değil. Sadece marketleri değil üreticileri de batırırsınız" dedi.
'DUVARLARDAKİ YAZILARLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'
Ankara'da duvarlara, köprüaltlarına ipe sapa gelmez birtakım yazılar yazıldığını kaydeden Öztrak, ''Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bunların dertleri Türkiye değil, sıkı sıkıya yapıştıkları koltukları. Bunların söylediklerine aslında artık kargalar bile gülüyor, çocuklar bile inanmıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, kaderden kaçış yok" diye konuştu.
'DSP İLE PROBLEMİMİZ OLMAZ'
CHP'den istifa ederek, DSP'den aday olan isimlerle ilgili de değerlendirmede bulunan Faik Öztrak, "DSP ile bizim herhangi bir sorunumuz ve problemimiz olmaz. Ama bizden aday olamadıkları için DSP'ye geçip aday olan arkadaşlarımızla ilgili bir etik sorun olduğu ayan beyan ortadadır. Ve bunu yapan arkadaşlarımızın kendi partisine aday olmadığı için Allah muhafaza belediye başkanı seçilirlerse 'Bize ne yaparlar' diye milletimizin böyle bir görüşü olduğunu da ben duyuyorum. 'Partisini bu kadar kolay terk eden, vatandaşı da ortada bırakır' diye bir görüşü var milletimizin'' dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.