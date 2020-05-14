CHP'li Sarıaslan:

AA

Sarıaslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hukuk devletinde siyasi partilerin devleti yönetmek için o devletin anayasasında belirtilen çerçeve içerisinde kurulmuş siyasi organizasyonlar olduğunu belirterek, AK Parti'nin de bu çerçevede kurulmuş bir siyasi parti olduğunu kaydetti.

Geçen zaman içerisinde AK Parti'nin bu özelliğini kaybettiğini ve "devlet partisi"ne dönüştüğünü savunan Sarıaslan, parti devletinin özelliğinin, kendisine yandaş olmayanları düşman görmek ve devlet olanaklarını hak edene değil yandaşlarına kullandırmak olduğunu söyledi.

Sarıaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yandaşlar ihale alır, yandaşlar memurdur, yandaşlar yardımdan yararlanır. Diğer siyasi partiler yok sayılır. İşte AK Parti'nin yaptığı da tam budur. AK Parti artık devlet partisi olmuştur. Geçenlerde Nevşehir'de okulların taşınması ile ilgili bir toplantı yapıldı. Vali beyin başkanlığında toplantıya katılanlar iki AKP milletvekili, AKP Nevşehir il başkanı, AKP'li belediye başkanı ve iki bürokrat. Eğer milletvekillerinin katılacağı bir toplantıysa neden CHP milletvekillerini toplantıya çağırmadınız? Neden CHP, MHP, İYİ Parti il başkanını çağırmadınız da sadece AK Parti milletvekilleri ve il başkanını çağırdınız?"

Türkiye'nin, lastiği patlamış araba gibi yokuş aşağı hızla demokrasiden uzaklaştığını ileri süren Sarıaslan, "Vatandaş işsizlik ve yoksulluk pençesinde saray ise gündem değiştirme peşindedir. Kangren olmuş yaraya pansuman yaparak çözüm üretemezsiniz." dedi.