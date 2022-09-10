Kılıçdaroğlu, İzmir'de iş insanlarıyla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de iş insanlarıyla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında iş insanları ile bir araya geldi. İzmir'in 100'üncü yıl kutlamalarının görkemli gerçekleştiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ben de sayın başkanımızla beraber oradaydım. Sadece İzmir'e değil bütün Türkiye'ye bu güzelliği yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma, güzel bir emek" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de iş insanlarıyla buluştu
Kılıçdaroğlu, İzmir'de iş insanlarıyla buluştu
0:00 / 0:00
AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) üyeleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu "Sizden istediğim tek şey var. Sakın karamsar olmayın" dedi.

Balçova ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, İzmir'in kurtuluşunun 100'ncü yılının görkemli bir şekilde kutlandığını, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Zafer Yürüyüşü"ne katıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, Afyon Ovası'nda verilen mücadelenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi.

O topraklarda yapılan fedakarlığın bugün büyütülmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Türkiye, üniversiteleri bilgi üreten bir Türkiye'nin hayalini kurduklarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sizden istediğim tek şey var. Sakın karamsar olmayın. Kocatepe'ye çıktığımda neden karamsar olmamamız gerektiğini bir kez daha anladım ve yüreğime yerleştirdim. O zor koşullarda o mücadeleyi yapanlar hele hele o mücadeleden sonra yumurta satarak şeker fabrikası kuranlar, sanayiyi başlatanlar, ilk kalkınma planını uygulamaya koyanlar sıradan insanlar değildi. Onlar verdikleri mücadelenin ancak ekonomik başarılarla perçinleneceğini biliyorlardı."

İzmir İktisat Kongresi'nin de 100. yıl dönümü için hazırlıkların sürdüğünü sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, dünyanın en önemli, saygın iktisatçılarını İzmir'de toplayacaklarını, kongrede sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya yeni bir vizyonun çizileceğini sözlerine ekledi.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı da İzmir İktisat Kongresi'ne ayrı bir önem atfettiklerini, kurdukları komitenin kongre hazırlıklarına destek olacağını söyledi.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve bazı CHP İzmir milletvekilleriyle iş dünyası meslek örgütü liderleri de katıldı.

Toplantı, açılış konuşmaları sonrası basına kapatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2022 Metro ücretleri | Gece tarifesinde metro ücreti ne kadar?
GÜNDEM Gündüz ve gece metro ücretleri 2022
Koluna, boynuna altınları taktı! Para yerine silah çıkardı!
GÜNDEM Koluna, boynuna altınları taktı! Para yerine silah ...
MHP lideri Bahçeli'den "Osmanlı şamarı" mesajı
GÜNDEM Bahçeli'den "Osmanlı şamarı" mesajı
Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? eDevlet 2022 Kırtasiye yardımı başvurusu şartları neler, kimler alabilir ve ne kadar?
GÜNDEM Kırtasiye yardımı şartları ve başvuru ekranı
GSB personel alımı başvuru ekranı: 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEM GSB personel alımı başvuru ekranı:
Mersin’de feci kaza! Karı koca öldü! - Güncel haberler
GÜNDEM Feci kaza! Karı koca öldü!
Son dakika haberi: Eski sevgili dehşeti! Vücuduna 135 dikiş atıldı! - Adana haberleri
GÜNDEM Eski sevgili dehşeti! Vücuduna 135 dikiş atıldı!
İstanbul'da yaşandı! Halı silkeleme cinayeti! - Günün Haberleri
GÜNDEM İstanbul'da yaşandı! Halı silkeleme cinayeti!
KYK bursları ne zaman yatacak? 2022 KYK burs ödemeleri başlama tarihi belli oldu mu?
GÜNDEM KYK bursları ne zaman hesaplara geçecek?
Gaziantep'de intihar ettiği değerlendirilen uzman çavuşu soyan şüpheli tutuklandı
GÜNDEM Uzman çavuşun silahını ve telefonunu çalan şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.