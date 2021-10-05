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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
HABERTURK.COM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Parlamenter sistem vurgusu yapan CHP lideri, "Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz derken ana felsefemiz; milletvekili milletin vekili olmalı. İhale takipçisi milletvekili olmamalı, adamına göre karar veren milletvekili olmamalı. İlk çıkaracağımız kanun siyasi ahlak kanunu olacak. Halkın partisi olacağız, halkın her kesimini kucaklayacağız" dedi.

Kazanılmış hakların kaybedilmeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Siz ülkeyi yönetmeye talipseniz eleştiriye kulak kabartmak zorundasınız. Eleştiri geldiği ölçüde siyasetçi adımını sorunları çözmek için atar. Yeni haklara, özgürlüklere kavuşacaksınız. En önemlisi adaleti getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yurt sorununa da değinen CHP lideri, "Bunların halkın sorunlarını çözme gibi bir dertleri yok. Dertleri ceplerini doldurmak. Ankara'yı boşaltıyorlar. Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşımaya çalışıyorlar. O binayı öğrenci yurdu yapacağım, Merkez Bankası burada kalacak" diye konuştu.

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