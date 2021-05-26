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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener’e destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter’dan “Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile “bunlar daha iyi günler” demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı!” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Rize’de düzenlenen saldırı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler. Çayeli’nde de gerekeni yaptılar. Trabzon’a geçmeye kalktın, uçağa binip döndün. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez” demişti.